*11:44JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:マルマエ、ナ・デックス、デジタルグリッドなど

＜6264＞ マルマエ 2312 +397

急伸。前日に26年8月期の業績上方修正を発表している。営業利益は従来予想の32億円から41億円、前期比95.0％増に引き上げ。半導体製造装置市場が好調に推移する中で受注が急拡大、今後についても、取引先の半導体製造装置関連顧客の全てから中長期的に強い需要見通しを受けているとしている。期末配当金も19円から26円に引き上げ、年間配当金は45円となり、前期比では25円の増配となる。

＜7435＞ ナ・デックス 1093 カ -

ストップ高買い気配。前日に26年4月期の決算を発表、営業利益は11.2億円で前期比46.7％増となり、従来予想の14億円は下振れる着地に。一方、27年4月期は22億円で同96.6％増と大幅増益見通し。年間配当金も前期比9円増の40円を計画している。半導体製造工程への展開やFA事業の拡大、EVインフラの進展などによる事業領域の拡大で、売上増加、収益性改善を見込んでいるもよう。上限2億円の自社株買いも発表。

＜7095＞ MacbeeP 992 -171

大幅続落。前日に26年4月期の決算を発表、営業利益は36.5億円で前期比29.4％減となり、従来予想の37億円に近い水準で着地。一方、27年4月期は30億円で同17.8％減と連続2ケタ減益の見通しになっており、ネガティブ視する動きが優勢のようだ。4月23日の開示では横ばい水準を見込むとしていたが、証券業界における商流変更や士業向けでの広告手法の見直し、施策推進費用の増加などが減益要因となるもよう。

＜3031＞ ラクーンHD 568 -66

大幅続落。前日に26年4月期の決算を発表、営業利益は13.2億円で前期比5.3％増となり、従来予想の14.1億円を下振れ着地。また、27年4月期は6億円で同54.6％の大幅減益見通しとなっている。新中期計画の初年度となり、プロモーション投資水準を引き上げる年度と位置付けているもよう。EC・フィナンシャルともに大規模な先行投資を実施するようだ。なお、新中計の数値目標では、29年4月期営業利益20億円を目指すとしている。

＜6619＞ WSCOPE 210 -22

大幅続落。前日に第1四半期の決算を発表、経常損益は20.3億円の赤字、前年同期比では8.1億円の損益改善となっているものの、据え置きの上半期計画29億円の赤字に対して、赤字幅の水準は大きくなっている。セパレータ事業での販売数量低迷による限界利益が固定費を下回る状況が継続しているほか、持分法投資損失の計上が響く形になっている。高水準の信用買い残整理の動きも強まる形に。

＜350A＞ デジタルグリッド 797 カ -

ストップ高買い気配。11日の取引終了後に、26年7月期通期業績予想の修正を発表し、好材料視されている。売上高を62.81億円から65.95億円(従来予想比5.0%増)へ、経常利益を21.28億円から26.60億円(同25.0%増)へ上方修正した。主な収益拡大の要因としては、電力PF事業及び再エネPF事業の収益計上が当初予算を上回ったことに加え、その他セグメントの調整力事業(AS事業)が堅調に推移したことが挙げられるとしている。

＜4978＞ リプロセル 129 +3

上昇。国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED) が実施する公募事業「再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業」の補助金の25年度分交付額が確定したと発表し、好感されている。同社のGPC-1陽性再発・難治固形癌に対する新規GPC-1 CAR-T療法の開発の研究開発課題が採択されていたが、同社への交付確定額が8969.2万円と確定した。今回確定した補助金は27年3月期第1四半期決算で営業外収益として計上するが、27年3月期の業績予想への影響はないとしている。

＜3479＞ TKP 1675 +169

急騰。11日の取引終了後に、取得し得る株式の総数200万株(自己株式を除く発行済株式総数の5.23 %)、取得価額の総額35億円を上限として、自社株買いを実施すると発表し、好材料視されている。取得期間は26年6月12日～26年8月24日。自社株買いを実施する理由は、バランスシートや営業キャッシュフローの状況を鑑み、機動的な資本政策の遂行及び株主還元の拡充を図るためとしている。《YY》