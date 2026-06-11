*22:31JST 【市場反応】米5月PPI/新規失業保険申請件数、ドル買い後退

米5月生産者物価指数（PPI）は前月比＋1.1％と、予想を上回った。前年比で＋6.5％と、2022年11月来で最高に達した。燃料や食品を除いたコア指数は前月比＋0.4％と4月から予想以上に鈍化。前年比では＋4.9％と、予想外に4月と同水準を維持した。4月分は＋5.2％から下方修正された。

同時刻に労働省が発表した米先週分新規失業保険申請件数（6/6）は前週比4000件増の22.9万件と前回から予想外に増加し2月初旬来で最高。米先週分新規失業保険申請件数（5/30）は179.5万件と、前回177.1万件から予想以上に増加し4月初旬来で最高となった。

コアPPIが加速しなかったほか、失業保険申請件数の予想外の増加で米国債相場は反発。ドルは伸び悩み、ドル・円は160円59銭の高値から160円52銭へ弱含んだ。ユーロ・ドルは1.1517ドルの安値から1.1543ドルまで反発。ポンド・ドルは1.3340ドルの安値から1.3365ドルまで反発した。

【経済指標】

・米・先週分新規失業保険申請件数（6/6）：22.9万件（予想：22万件、前回：22.5万件）

・米・先週分新規失業保険申請件数（5/30）:179.5万件（予想：178.5万件、前回：177.1万件←177.7万件）

・米・5月生産者物価指数（PPI）：前月比＋1.1％、前年比＋6.5％（予想：＋0.7％、＋6.4％、4月：＋1.1％←＋1.4％、＋5.7％←＋6.0％）

・米・5月生産者物価コア指数：前月比＋0.4％、前年比＋4.9％（予想：＋0.5％、＋5.4％、4月：＋0.7％←＋1.0％、＋4.9％←＋5.2％）《KY》