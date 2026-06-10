*23:29JST 【市場反応】カナダ中銀は予想通り政策金利据え置き、カナダドル堅調

カナダ中銀は金融政策決定会合で、政策金利(翌日物貸出金利)を2.25％に据え置くことを決定した。声明では「経済の弱さ、消費者物価指数（CPI）の上昇が金融政策におけるジレンマになる」とし、「もし、米国が新たな通商規制を追加したら、利下げ必要となる可能性。もし、インフレが継続したら、連続した利上げが必要となる可能性がある」とした。「現状で、金利据え置きが両サイドのリスクを均衡させる」と、当面政策金利を据え置く可能性を示唆した。

カナダドルは買いが一時強まった。ドル・カナダは1.3899カナダドルまで下落。その後は、1.3923カナダドルまで反発した。カナダ・円は115円10銭から115円36銭まで上昇したのち、115円23銭まで反落した。

【金融政策】

・カナダ中銀：政策金利(翌日物貸出金利)を2.25％に決定（前回2.25％）

「経済の弱さ、CPIの上昇が金融政策におけるジレンマ」

「もし、米国が新たな通商規制を追加したら、利下げ必要となる可能性。もし、インフレが継続したら、連続した利上げが必要となる可能性がある」

「現状で、金利据え置きが両サイドのリスクを均衡させる」

「経済は引き続き過剰供給」「CPIは鈍化する前今後数カ月3％前後で推移すると予想」「高いエネルギー価格を持続的なインフレにつなげない」《KY》