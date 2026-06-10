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東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
*16:35JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほかその他製品、海運業、電気機器、鉱業なども下落。一方、不動産業が上昇率トップ。そのほか小売業、空運業、食料品、サービス業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 不動産業 ／ 2,532.7 ／ 3.59
2. 小売業 ／ 2,284.39 ／ 1.98
3. 空運業 ／ 221.77 ／ 1.52
4. 食料品 ／ 2,679.33 ／ 1.45
5. サービス業 ／ 3,517.48 ／ 1.38
6. 陸運業 ／ 2,192.4 ／ 1.34
7. 建設業 ／ 2,635.78 ／ 1.01
8. 繊維業 ／ 910.31 ／ 0.88
9. 医薬品 ／ 3,706.75 ／ 0.46
10. 保険業 ／ 3,765.34 ／ 0.40
11. 電力・ガス業 ／ 662.84 ／ 0.37
12. 水産・農林業 ／ 735.58 ／ 0.34
13. パルプ・紙 ／ 623.9 ／ 0.17
14. 鉄鋼 ／ 705.76 ／ 0.17
15. 精密機器 ／ 14,060.45 ／ 0.09
16. 銀行業 ／ 668.79 ／ -0.19
17. その他金融業 ／ 1,526.77 ／ -0.30
18. ゴム製品 ／ 5,459.35 ／ -0.47
19. 輸送用機器 ／ 4,516.03 ／ -0.72
20. 証券業 ／ 862.03 ／ -0.75
21. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,602.41 ／ -1.01
22. 化学工業 ／ 3,035.13 ／ -1.07
23. 石油・石炭製品 ／ 2,625.14 ／ -1.07
24. 機械 ／ 4,746.47 ／ -1.42
25. 卸売業 ／ 5,564.84 ／ -1.64
26. 情報・通信業 ／ 7,912.29 ／ -2.56
27. 金属製品 ／ 1,960.76 ／ -2.76
28. ガラス・土石製品 ／ 2,521.51 ／ -3.01
29. 鉱業 ／ 1,012.62 ／ -3.05
30. 電気機器 ／ 8,245.64 ／ -3.24
31. 海運業 ／ 2,066.11 ／ -3.49
32. その他製品 ／ 5,503.27 ／ -3.54
33. 非鉄金属 ／ 5,661.29 ／ -7.50《CS》
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