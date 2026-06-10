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6月10日本国債市場：債券先物は128円69銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:57JST 6月10日本国債市場：債券先物は128円69銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年6月限
寄付128円70銭 高値128円77銭 安値128円48銭 引け128円69銭
2年 1.407％
5年 1.925％
10年 2.664％
20年 3.533％
10日の債券先物6月限は128円70銭で取引を開始し、128円69銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.13％、10年債は4.53％、30年債は5.01％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.05％、英国債は4.90％、オーストラリア10年債は4.89％、NZ10年債は4.52％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・21:30 米・消費者物価指数(5月) 予想0.5％ 前回0.6％
・22:45 加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表 予想2.25％ 前回2.25％
・27:00 米・財政収支(5月) 前回2150億ドル
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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