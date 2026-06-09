金融ITの成長企業シンプレクスHD　高収益モデルが支える長期成長力

シンプレクス・ホールディングス（4373、東証プライム市場、以下シンプレクスHD）。金融機関向けの業務システム開発が主力。コンサルから開発運用までを手掛ける。非金融分野の拡大に注力姿勢。

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四季報・業績欄の見出しは【続伸】。頷かざるを得ない。2021年9月22日上場。初決算:22年3月期に初配当（23円配）以降、連続増配中。今27年3月期も「19.3％増収（700億円）、19.3％営業増益（172億円）、6円増配24円配」計画。

長中期ビジョンも「長期:売上収益1000億円/営業利益率30％/ROE20％」-「至27年3月期中計:売上収益600億円（24年3月期比50％増）、営業利益150億円（71％増益）、営業利益率25％（3％P増）、ROE17％（3.5％P増）」。今期予想を上回っている。

上場初値は公開価格比40円増:1660円と小さく生まれたが、時価（1092円）に対するIFIS目標平均株価は算出者5人中5人が強気の1280円。順調な値運びぶりを示している。当面は時価:IFIS目標平均株価の乖離を勘案、「押し目待ちの様子見が賢明」といえようが・・・ウオッチの価値はあろう・・・。

シンプレクスHDは、どんな経緯で生まれ育ったのか。創業者社長の金子英樹氏はこんな風に振り返っている（24年11月の統合報告書、CEOメッセージ参照）。

「原点」-「大学を卒業し就職したのは現在のアクセンチュア、その後トレーディングツールを開発するシリコンバレーのスタートアップ企業に転じ、そして現在のシティーグループ証券に学んだ。3社で痛感したのは日本チームのポテンシャルの高さ。自信を持った。

しかしグローバル評価では、日本の金融もITも二流と揶揄されていた。行きついたのは日本特有の企業経営や業界構造。ならば自ら起業し企業経営を行い日本の金融界やIT業界にインパクトを与える最高のチームを作ろうと決意し、最終的には日本から世界にイノベーションを発信したいと決意し1997年9月にシンプレクスを起こした」。

「第一創業期と上場」-「業績停滞とMBO」-「シンプレクスが実現するイノベーション」etcと続く。詳細は件の統合報告書に求めて欲しい。通読したが、極めて興味深い。

起業4年で公開。現時点でIFIS目標平均株価の対象企業になっている。見守りたい企業である・・・（記事：千葉明・記事一覧を見る）