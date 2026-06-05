2026年秋のハードウェア勢力図が明らかに―NVIDIAのノートPC進出とインテル・AMD・クアルコム対抗策【Computex 2026まとめ】

台北で開催された「Computex 2026」にて、主要な半導体メーカー4社による秋のハードウェアロードマップが出揃った。NVIDIAが初のWindows向けスーパーチップ「RTX Spark」でプレミアム市場へ参入する一方、インテルは携帯ゲーム機向け「Arc G3 Extreme」でAMDの独占牙城に挑み、クアルコムは300ドルからのエントリー機を狙う。本稿では、各社の技術的アプローチと、2026年秋の購入判断に影響を与える要因を解説する。

■ 秋のPC市場を形作る4つのロードマップ

台湾・台北で開催されたComputex 2026は、現地時間6月4日（木）に最終盤を迎えた。4つの競合ハードウェアプラットフォームがその全貌を現し、すでに1つの新型GPUが店頭に並んでいることから、PC購入者にとってここ数年で最も見通しの良い秋のロードマップが示された。

今週、NVIDIAは同社初のWindowsプロセッサとして「RTX Spark Superchip」を発表。インテルは携帯ゲーム機向けチップのデビュー作で実機レビュワーによる評価を獲得した。AMDはRadeonにとって新しいアーキテクチャを採用した549ドル（約8万5,000円）のGPUをグローバル市場に投入し、クアルコムはスマートフォンクラスのコアをベースにした300ドル（約4万6,500円）のエントリー向けノートPCプラットフォームを提示した。展示会場は現地時間6月5日（金）午前3時30分（日本時間午後4時30分）に閉幕するが、主要な発表はすべて出揃っている。

■ データセンター向けインターコネクト「NVLink-C2C」をWindowsノートPCに採用

NVIDIAのWindows PCチップ市場への参入は、今週開催されたイベントにおいて最も構造的に重要な出来事である。CEOのジェンスン・フアン（Jensen Huang）氏は、月曜日の台北での基調講演で「RTX Spark Superchip」を発表し、プレミアムノートPCセグメントにおいてApple Siliconに直接対抗する製品と位置づけた。NVIDIA独自のCPU-GPUスーパーチップアーキテクチャが消費者向けノートPCに搭載されるのは、今回が初めてとなる。

同チップの技術的基盤は「NVLink-C2C」である。これは、NVIDIAがデータセンター向けの「Grace Hopper」スーパーチップ用に開発したチップ間インターコネクトと同じものだ。従来のノートPC向けディスクリートGPUはPCIe経由でホストプロセッサと通信するが、PCIeはシステムメモリ内の情報をGPUが必要とするたびにデータ転送のオーバーヘッドが発生する。一方、NVLink-C2Cは、Grace CPUとBlackwell GPUのダイを単一のパッケージ内で接続し、双方向で最大300GB/sの帯域幅を提供し、完全なキャッシュコヒーレンシを実現する。両方のダイが同じ128GBのLPDDR5Xメモリプールに直接アクセスし、別々のメモリプール間でデータをステージングする必要がない。その結果、機械学習モデル、3Dレンダリングシーン、実行中のアプリケーションがすべて同じ物理メモリを共有でき、現在のディスクリートGPUワークフローを遅らせるコピー操作が不要になる。

最高スペックでは、RTX Spark Superchipは20コアのGrace CPU、Blackwell GPU全体で6,144個のCUDAコア、および1ペタフロップスのFP4 AI演算性能を提供する。これはデスクトップ向けのGeForce RTX 5070と同じGPUコア数である。同チップはCPUタイルを設計したMediaTekと共同開発され、TSMCの3nmプロセスで製造された。最初の搭載デバイスとして「Microsoft Surface Laptop Ultra」が確定しており、2026年秋にはDell、HP、Lenovo、Asus、MSIから30機種以上のノートPCと約10機種のコンパクトデスクトップが登場する見込みである。

NVIDIAはさらに、LPDDR6メモリを採用予定の将来のRTX Spark世代を含む3世代のロードマップを公開した。これは、OEMパートナーに対して同プラットフォームが一世代限りの実験的な試みではないことを保証するための、異例とも言える明確な将来へのコミットメントである。

ただし、懸念材料も存在する。Windows on Armは依然としてカーネルモードドライバーのエミュレーションに対応していない。このため、こうしたドライバーに依存するアンチチートソフトウェアを使用するゲーム（オンライン対戦マルチプレイヤーゲームなど）は、RTX Spark搭載ハードウェアでは正常に動作しない可能性がある。

インテルのクライアント・コンピューティング・グループ製品管理担当シニアディレクターであるニッシュ・ニーラロジャナン（Nish Neelalojanan）氏は、Computexのメディアラウンドテーブルでこの制限を指摘し、NVIDIAの参入に対するインテルの対応を「健全なパラノイア（偏執病的な警戒心）」と表現しつつ、x86のソフトウェア互換性という防壁の強みをアピールした。NVIDIAとマイクロソフトは互換性認定プログラムについて説明しているが、まだ出荷されていないハードウェアに対する独立したテストデータは存在しない。

ローンチパートナーの1社についての注記：LenovoはRTX Spark搭載デバイスの採用を表明しているOEMパートナーの1社である。Lenovo Group Limitedは香港で法人化され、北京に本社を置いている。中国の2017年国家情報法に基づき、中国の管轄下で活動する企業は政府の情報収集要求に協力する法的義務を負う。この法的条件は、Lenovoのプライバシーポリシーやサーバーの地理的所在地にかかわらず適用される。

■ Intel Arc G3 Extreme、AMDに対する初の実機レビュー評価を獲得

インテルの対抗策は、プレミアムノートPC市場ではなく、2022年以降ほぼAMDが独占状態にあるゲーミング携帯ゲーム機（ハンドヘルド）市場をターゲットにしている。「Arc G3」および「Arc G3 Extreme」は、インテル初の携帯ゲーム機向けに特化して設計されたチップで、展示会に先立つ5月28日に発表された。

その技術的設計は、インテルの過去の携帯ゲーム機向け試みとは大きく異なる。初期の「MSI Claw」デバイスは、ノートPC向けチップ（Meteor Lake、次いで Lunar Lake）を携帯ゲーム機向けに転用しており、その結果はまちまちだった。一方、Arc G3 Extremeは3D Foverosチップレットアーキテクチャを採用し、コンピュートタイルはインテルの「18A」プロセスノードで製造されている。これはインテルが自社で製造した初の消費者向け18Aチップであり、RibbonFETトランジスタとPowerVia背面電源供給技術が導入されている。独立したGPUタイルには、「Arc B390」の型番を持つ12個のXe3 Battlemage GPUコアが搭載されている。

インテルは、18Aプロセスが前世代のIntel 4ノードと比較してワットパフォーマンスを約40％向上させると主張している。この差は、負荷の高いゲームプレイで90分でバッテリーが切れる可能性のある携帯ゲーム機において非常に重要である。TDP（熱設計電力）の範囲は25W〜80Wで、デバイスメーカーはバッテリー駆動時間またはピーク性能のいずれかに合わせたチューニングが可能だ。

Arc G3 Extremeは、今回の展示会で初登場したデバイスの一つである「MSI Claw 8 EX AI+」に搭載されている。Tom's Guideのジャーナリスト、マーク・ナップ（Mark Knapp）氏は、Computexの展示フロアでの実機操作セッションの後、インテル製デバイスを試用した非公式ながら直接的な評価として、AMDのゲーミング携帯ゲーム機は「終わった（cooked）」と書いた。また、Arc G3 Extremeと同じXe3 GPUコアを使用する「Panther Lake」ノートPCテストの独立ベンチマークデータによると、B390は高設定の1080pで要求の厳しいタイトルを90fps以上で動作させることができ、Asus、Lenovo、Valveの主要な競合機に採用されている「AMD Ryzen Z2 Extreme」に対抗可能な性能を示している。

MSI Claw 8 EX AI+は、8インチの120Hzディスプレイ、最大32GBのRAM、1TBのストレージを搭載している。推定価格は約1,500ドル（約23万2,500円）で、1,000ドル（約15万5,000円）未満の携帯ゲーム機ではなく、実力のあるミドルレンジのゲーミングノートPCと同じ価格帯に位置する。Arc G3 Extremeを搭載するAcerの「Predator Atlas 8」も、同様に8インチの120Hz WUXGAディスプレイを搭載し、デュアルファン仕様の金属冷却システムとThunderbolt 4コネクティビティスタックを備えている。また、インテルはComputexを利用して、データセンター向けの「Crescent Island AI GPU」を発表したが、詳細な仕様はまだ明らかにされていない。

AMDは4年間にわたり、Windowsゲーミング携帯ゲーム機の主要な設計をすべて独占してきた。秋の購買シーズンに向けた実質的な疑問は、インテルのフレームごとの性能の優位性が、既存 of AMD搭載デバイスに対する500ドルから700ドル（約7万7,500円〜10万8,500円）の価格プレミアムを正当化できるかどうかであり、この判断はベンチマークだけでは完全に決着がつかない。

■ RDNA 4の「マトリックスアクセラレータ」搭載のRX 9070 GREが登場、ただし12GBの上限が4Kレイトレーシングを制限

AMDのComputex発表の中で最もすぐに購入可能なものは「Radeon RX 9070 GRE」で、6月2日にグローバルで549ドル（約8万5,000円）で発売された。このカードは以前、中国市場限定で「Golden Rabbit Edition」として販売されていたものだ。

GREは、標準のRX 9070およびRX 9070 XTと同じ「Navi 48」シリコンをベースにしており、TSMCの4nmプロセスで製造されているが、ダイの一部が無効化されている。標準のRX 9070が56個のRDNA 4コンピュートユニットを有効にしているのに対し、GREは48個（約14％減）を有効にしており、メモリ構成は256-bitバスの16GB GDDR6から192-bitバスの12GBに引き下げられている。これにより、帯域幅はフルカードの480 GB/sに対して432 GB/sとなる。

RX 9070 GREをどのような価格であれアーキテクチャとして興味深いものにしているのは、RDNA 4コンピュートユニットの設計である。RDNA 4は、一般的な演算リソースで処理するのではなく、シェーダーアレイに直接組み込まれたINT8およびINT4精度の行列乗算専用ハードウェアである「マトリックスアクセラレータ」を搭載した、AMD初のGPU世代である。これらのアクセラレータにより、AMDの「FidelityFX Super Resolution」技術として初めて、シェーダーベースのアルゴリズムではなくオンチップの機械学習推論を使用する「FSR 4」が利用可能となる。従来のFSRバージョンはシェーダーリソースを持つ任意のGPUで動作していたが、FSR 4はオンダイの専用ハードウェアを使用するため、NVIDIAのDLSSとの画質差が縮まる。また、RDNA 4は第3世代の「レイアクセラレータ」を搭載し、前世代のRDNA 3と比較してコンピュートユニットあたりのレイトレーシングスループットが2倍に向上している。

発売時に公開された独立系レビューでは、RX 9070 GREがNVIDIAの「GeForce RTX 5060 Ti 16GB」に対し、1440pのラスタライズゲームにおいて40タイトル以上のテストスイート全体で平均約22％上回ることが確認されている。AMDは個別に、レイトレーシングのワークロードにおいて26％の優位性があると主張している。Tom's Hardwareは、同カードを549ドルでのコスパにおいて3位に位置づけた。これは現在の市場においてメーカー希望小売価格（MSRP）を上回る価格で販売されている標準のRX 9070およびRTX 5070の後塵を拝するものであり、もし479ドル近くで発売されていれば間違いなくコスパの勝者になっていただろうと指摘している。

12GBのフレームバッファは実質的な制約となっており、Tom's HardwareとComputerBaseの両メディアは、特にレイトレーシング対応タイトルにおける4K解像度でのボトルネックを報告している。1440pのラスタライズ環境でカードを動作させる予定の購入者はこの制限に遭遇することはないが、GPUアップグレードと同時に4Kディスプレイへの移行を検討している購入者はこの点を考慮すべきである。

また、AMDはComputexにおいて、デスクトップ向けCPUの「AM5」ソケットのサポート期間を2029年まで延長することを表明した。これは以前の「2027年以降」という誓約を拡張したものだ。すでにZen 5プロセッサが同プラットフォーム上にあり、Zen 6も続くと予想される中、2029年までのコミットメントは、今日マザーボードを購入すれば交換なしで少なくともあと2世代のプロセッサをサポートできることを意味する。Gartnerの予測によると、過去1年間でDRAMの価格が4倍以上に高騰している市場において、これはプラットフォームの安定性を示す強力な論拠となる。

■ クアルコムのSnapdragon Cはいかにして300ドルを実現したのか

クアルコムは展示会に先立ち、300ドル（約4万6,500円）からのノートPCをターゲットとするエントリー向けのWindows on Armチップとして「Snapdragon C」プラットフォームを発表した。この価格帯への道筋は、クアルコムのハイエンドシリコンからの意図的なアーキテクチャのダウングレードにある。

Windows ARM市場のプレミアム帯で競合する「Snapdragon X」および「X2」ファミリーは、クアルコムが2021年のNuvia買収から開発し、Windows PCのパフォーマンス向けに特別に設計した「Oryon」CPUコアを採用している。一方、Snapdragon Cは、クアルコムがスマートフォンやChromebook製品に展開しているものと同じCPUアーキテクチャである「Kryo」コアを採用している。Kryoコアは、クアルコムがターゲットとするWebブラウジング、動画ストリーミング、生産性向上タスクに十分な性能を提供する一方で、既存のスマートフォン向けシリコンを再利用することで、デバイスの最低価格を引き上げる開発コストを大幅に削減している。

このチップにはローカルでのAI推論が可能なNPU（ニューラルプロセッシングユニット）が含まれているが、そのスループット定格はマイクロソフトの「Copilot+」認定基準を下回っている。つまり、Acerの「Aspire Go 15」のようにSnapdragon Cを搭載するデバイスは、キーボードに物理的なCopilotキーを備えつつも、「Recall（リコール）」やリアルタイムの字幕翻訳といったCopilot+機能の適用対象にはならない。

HPとLenovoもローンチパートナーとして確認されている。Snapdragon C搭載ノートPCは、2026年後半に消費者のもとに届く予定である。TrendForce、Gartner、およびIDCのアナリストは、DRAM価格の上昇が500ドル（約7万7,500円）未満のノートPCセグメントのリスクであると指摘しており、コストが高止まりした場合、許容可能なメモリ構成で300ドルの価格維持は困難になる可能性があると示唆している。

また、Windows on Armデバイスを検討している購入者は、実用上の制限があることに注意する必要がある。一部のアンチチートシステムや特定の企業向けセキュリティツールを含むカーネルモードソフトウェアは、ArmベースのWindowsプラットフォーム上ではエミュレーション下で動作できず、ネイティブのArm64コンパイルが必要となるが、多くのソフトウェアベンダーはまだこれを完了していない。

■ 携帯ゲーム機市場の断片化が2026年秋の購入判断を左右する

2026年秋の携帯ゲーム機市場の全体像がより明確になってきた。Asusは、AMD搭載ラインナップを拡張し、Xboxとコラボレーションした携帯ゲーム機の20周年記念版である「ROG Xbox Ally X20」を発表した。X20は、オリジナルのIPSパネルから、ピーク輝度1,400ニト（HDR時）で120Hzリフレッシュレートの7.4インチOLEDディスプレイにアップグレードされている。また、標準のジョイスティックセンサーをドリフトを排除するように設計されたTMR（トンネル磁気抵抗）センサーに置き換え、4方向と8方向の切り替えが可能な変形Dパッドを搭載している。

基盤となるプラットフォームは、24GBのRAMと1TBのSSDを備えた「AMD Ryzen AI Z2 Extreme」チップのままである。価格は確定していないが、同デバイスは「ROG XREAL R1 Edition 20」ARグラスと同梱されており、コンポーネント価格から判断して2,000ドル（約31万円）を超えると予想されている。

この価格は、秋に向けた競争上の緊張関係を浮き彫りにしている。ROG Xbox Ally X20は一つのアプローチを象徴している。実績のあるAMDプラットフォームを洗練させ、有機ELやドリフト耐性のある操作系などの本質的なハードウェアアップグレードを加え、既知 of アーキテクチャで最高クラスの体験を求める購入者をターゲットにする。

一方、約1,500ドル（約23万2,500円）のMSI Claw 8 EX AI+は別のアプローチを表している。ベンチマーク性能に優れた第1世代のインテル製シリコンを、他の携帯ゲーム機ではなくゲーミングノートPCと競合する価格帯で提供する。AcerのPredator Atlas 8も、Intel Arc G3 Extremeを搭載した第3の選択肢となる。その一方で、Lenovo Legion Goや既存のAsus ROG Allyモデルなどに搭載されているAMDの既存のRyzen Z2エコシステムが、900ドル（約13万9,500円）未満の層を支え続けている。

Computex 2026で発表されたすべてのデバイスを繋ぐ一つの共通項は、すべてが専用のAI処理ユニットを搭載し、AIワークロードをローカルのハードウェア上で実行することで、ユーザーデータをクラウドサーバーに送信しないことである。NVIDIAのNVLink-C2Cユニファイドメモリ構造、インテルの18AコンピュートタイルとNPU、クアルコムの低価格向けNPU、あるいはAMDのRyzen AIブランドのいずれを通じるにせよ、デバイス上でのAI推論は、もはやプレミアムな差別化要因ではなく、あらゆるノートPCおよび携帯ゲーム機の階層における標準的な要件となっている。





■注目ポイントQ&A

●Computex 2026では何が発表されましたか？

主要な発表は4つのハードウェアプラットフォームです。ノートPCやコンパクトデスクトップ向けにGrace CPUとBlackwell GPUをNVLink-C2Cで統合したNVIDIAの「RTX Spark Superchip」、ゲーミング携帯ゲーム機向けのインテル「Arc G3」および「Arc G3 Extreme」、AMDのグローバル発売となる549ドル（約8万5,000円）のGPU「Radeon RX 9070 GRE」、そして300ドル（約4万6,500円）からのWindowsノートPCをターゲットとしたクアルコムの「Snapdragon C」プラットフォームです。また、AMDはデスクトップ向けのAM5ソケットサポートを2029年まで延長することを表明しました。

●NVIDIAのRTX Sparkとは何ですか？

また、いつ購入できますか？ RTX Sparkは、WindowsノートPCおよびコンパクトデスクトップ向けに設計されたNVIDIA初のプロセッサです。20コアのGrace CPUと6,144個のCUDAコアを持つBlackwell GPUを単一パッケージに収め、NVLink-C2Cで接続しています。1ペタフロップスのFP4 AI演算性能と最大128GBのユニファイドメモリを提供します。Dell、HP、Lenovo、Asus、MSI、およびMicrosoft Surfaceの搭載デバイスが2026年秋に登場する予定ですが、現時点で発売されている製品はありません。

●インテルのArc G3 Extremeは、AMD搭載の携帯ゲーム機と比べてどうですか？

同じXe3 GPUアーキテクチャを使用するPanther LakeノートPCのベンチマークに基づくと、Arc G3 Extremeは現在の携帯ゲーム機に搭載されているAMD Ryzen Z2 Extremeと同等以上のフレームレートを達成しています。ComputexでのTom's Guideによる実機レビューでは、MSI Claw 8 EX AI+の試用後、AMD搭載機は「終わった」と評価されました。ただし、初のArc G3 Extreme搭載デバイスは約1,500ドル（約23万2,500円）と予想されており、700〜900ドル台（約10万8,500円〜13万9,500円）のAMD搭載携帯ゲーム機よりも大幅に高価になる見込みです。

●AMD Radeon RX 9070 GREは549ドル（約8万5,000円）で購入する価値がありますか？

1440pでのラスタライズゲームにおいて、NVIDIAのRTX 5060 Ti 16GBを約22％上回ることが独立したレビューで確認されており、上位モデルが希望小売価格以上で販売されている現在の市場において強い価値（コスパ）を持っています。一方で、12GBのGDDR6メモリがボトルネックとなり、特にレイトレーシング対応タイトルでの4K解像度において制約があることが報告されています。1440pでのプレイを予定している場合は問題ありませんが、4Kへのアップグレードを計画している場合は、16GBの標準のRX 9070を検討すべきです。