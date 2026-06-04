PlayStation「State of Play June 2026」全発表まとめ：『Marvel's Wolverine』発売日確定、『God of War』新章も初公開

PlayStation State of Play June 2026で、大型タイトルの最新映像や発売日、新作が多数発表された。 [写真拡大]

ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）が開催した「PlayStation State of Play June 2026」では、複数の大型タイトルの最新映像や発売日、そして新作の発表が相次いだ。

長年待ち望まれていた『Marvel's Wolverine』が2026年9月のリリースを正式に確定したほか、「God of War」シリーズの新章となる『God of War Laufey』が初公開されるなど、PlayStation 5プレイヤーにとって注目すべき情報が多数発表された。ハードウェアやPlayStation Plusに関するアップデートも含め、今後数カ月のロードマップが大きく形を現した。

■「State of Play June 2026」の主な発表内容

今回の「State of Play June 2026」は、PlayStation 5向けのアップカミングタイトルを中心に据えながら、アクセサリーやPlayStation Plusの新情報も網羅した構成となった。

主な発表内容は以下の通り。

・『Marvel's Wolverine』の詳細ゲームプレイ映像公開

・『God of War Laufey』の発表

・『Until Dawn 2』の正式発表

・次世代『Tomb Raider』の新たな詳細情報

・複数タイトルの発売日確定

・ハードウェアおよびPlayStation Plusのアップデート

ファーストパーティ・サードパーティの双方に十分な時間が割かれ、安定したテンポで進行したとみられる。

■『Marvel's Wolverine』が最大の注目を集める

今回のショーケースで最大の盛り上がりを見せたのが、『Marvel's Wolverine』の大型プレゼンテーションだ。

プレイヤーはゲームプレイのメカニクス、戦闘システム、探索要素を本格的に確認できる映像を初めて得た。公開フッテージには、ウルヴァリンのトレードマークであるアダマンチウム製クローを使った激しい戦闘シーン、ステルス要素、シネマティックなストーリーテリングが映し出された。また、キャラクターのシンボルともいえる黄色のコスチュームも登場し、長年のファンを喜ばせた。

ソニーは発売時期として2026年9月を正式に確認。長らく続いていた待望期間に終止符が打たれた。

The Vergeなど複数のゲームメディアは、この発表をショーケース全体の中で際立ったハイライトと位置付けている。ゲームコミュニティ内でも、公開されたゲームプレイ映像を巡る議論が活発化したと報じられている。

■『God of War Laufey』：新たな視点で描かれる北欧神話

もう一つの大きなサプライズが、『God of War Laufey』の発表だ。

これまでの主人公クラトスから視点を移し、フェイ（別名ラウフェイ）を主人公として据える新作となる。アナウンスメントトレーラーは、過去作で確立された北欧神話の世界観を継承しながら、より素早い動き、魔法能力、異なる戦闘スタイルが導入される可能性を示唆した。

ソニーは発売日を発表していないが、この発表はシリーズファンの間で大きな反響を呼んだと伝えられている。

これまで描かれてこなかった物語の側面を探求するこのアプローチは、シリーズにおけるキャラクター深化と世界観の拡張に新たな可能性をもたらすとみられる。

■『Until Dawn 2』：ホラー体験がPlayStationに帰還

ホラーファンにとっても朗報となったのが、『Until Dawn 2』の正式発表だ。

前作『Until Dawn』は、分岐するナラティブ構造、プレイヤーの選択によって変化する展開、緊迫した雰囲気で知られた作品。公開された早期映像は、こうした要素が続編においても引き継がれることを示唆している。

発表のハイライトとして以下が確認された。

・新キャストの登場

・新たな超常的脅威

・拡張された環境

・選択肢駆動のストーリーテリング

ゲームプレイの詳細は現時点では限定的だが、今回の発表はPlayStationがナラティブ重視のホラー体験を今後も支持していく意向を示したと受け取れる。

■『Tomb Raider』新作：新たな映像でトーンと方向性が明確に

「State of Play June 2026」では次世代『Tomb Raider』の追加映像も公開され、ララ・クロフトが再びステージに姿を現した。

トレーラーは探索、環境パズル、トラバーサル（移動・足場越え等）のメカニクス、シネマティックなストーリーテリングを強調する内容だった。多くの詳細はまだ明かされていないものの、最新映像によってゲームのトーンと方向性がより明確に伝わるようになったとみられる。

本フランチャイズはアクションアドベンチャーゲームの代表格として業界内で高い認知度を持つ。

■『Control Resonant』とサードパーティタイトルの存在感

サードパーティ開発者も今回のプレゼンテーションで重要な役割を担った。

Remedy Entertainmentは、『Control』の世界観を引き継ぐ続編『Control Resonant』を披露。新たなトレーラーではストーリーの詳細が明かされるとともに、発売日も確定した。

Remedyのプロジェクト以外にも、複数の開発者がトレーラーやゲームプレイの最新情報を提供し、ショーケース全体のバリエーションを高めた。

サードパーティのハイライトとして紹介されたジャンルは以下の通り。

・アクションアドベンチャー

・RPG

・ホラー

・人気シリーズの続編

・新規IP（知的財産）

GameSpotのイベントレポートによると、幅広いジャンルの網羅が、「State of Play June 2026」を過去のショーケースより多様性のある内容に仕上げた一因と分析されている。

■『鬼武者：Way of the Sword』、9月発売日と体験版が発表

カプコンは『鬼武者：Way of the Sword』の新たなゲームプレイ映像を公開し、本作の注目度をさらに高めた。

映像で確認できた要素は以下の通り。

・テンポの速い剣戟アクション

・精緻な背景・環境

・超自然的な敵キャラクター

・シネマティックなボス戦

カプコンは2026年9月の発売を確定するとともに、プレイアブルデモの配信も発表。発売に先立ち、実際にゲームを体験できる機会が設けられる。

「鬼武者」シリーズの復活は、長年のファンだけでなく、シリーズを初めて体験する新規プレイヤーからも大きな関心を集めているとみられる。

■ハードウェア・アクセサリーのアップデート

ゲームタイトルが発表の主役となった今回だが、ソニーはいくつかのPlayStationハードウェア製品に関する情報も共有した。

ハードウェア関連の発表には以下が含まれた。

・FlexStrikeフライトスティックのアップデート

・ゲーミングディスプレイに関する新情報

・オーディオアクセサリーの開発情報

・周辺機器エコシステムの拡充

これらの発表は、ソフトウェア以外の領域においても、競技プレイヤーやハードウェアにこだわるユーザーを継続的にサポートしようとするソニーの姿勢を示している。

ゲーム発表ほどの盛り上がりには至らなかったとみられるが、PlayStationエコシステム全体にとっては重要な補完となる情報だ。

■PlayStation Plusのライブラリが拡充

今回のショーケースでは、PlayStation Plusの加入者向け情報も提供された。

今後サービスに追加される複数のゲームタイトルが発表され、Premiumカタログへのクラシックタイトルの追加も含まれる。こうした拡充は、新作と過去の名作の両方へのアクセスを提供するソニーの方針を継続するものだ。

PlayStation公式ブログのショーケースまとめによると、PlayStation Plusライブラリの継続的な拡充は、同社のサブスクリプション戦略における重要な柱の一つであるとされている。

■最も話題を集めた発表タイトル

それぞれの発表がゲームコミュニティで注目を集めた中、特に議論を呼んだタイトルは以下の通り。

『Marvel's Wolverine』

『God of War Laufey』

『Until Dawn 2』

『Control Resonant』

『鬼武者：Way of the Sword』

これらのタイトルがフランチャイズとしての人気、ゲームプレイ映像の内容、PlayStationラインナップへの潜在的な影響力という観点から広く注目された。

多くのファンは、ブロックバスター級の独占タイトルとサードパーティ作品の組み合わせを、今後数年のPlayStationの方向性を示す重要なシグナルとして受け止めたとみられる。

Polygonのポストショー分析も、確立されたフランチャイズと新しい体験の組み合わせが、記憶に残る「State of Play」イベントの一つを生み出したと評価している。

■「State of Play June 2026」を経てPlayStationのロードマップが明確化

「PlayStation State of Play June 2026」は、同社の今後のラインナップを包括的に示す機会となった。アクション、アドベンチャー、ホラー、RPG、そしてハードウェアにまたがる幅広い発表を通じ、ソニーは多様なプレイヤー層を念頭に置いたバランスの取れた戦略を示した。

PlayStationの独占タイトルの厚みを改めて示しながら、サードパーティパブリッシャーや開発者との関係を強化するという姿勢も明確に打ち出された。2026年後半以降を見渡すプレイヤーにとって、今回のショーケースは今後数カ月のゲーム議論の土台となる情報を豊富に提供したといえる。

■注目ポイントQ&A

●PlayStation「State of Play June 2026」で最大の発表は何だったか？

多くの視聴者が『Marvel's Wolverine』の大規模なゲームプレイ公開と発売日（2026年9月）の確定を推しています。

●『God of War Laufey』は今回のState of Playで発表されたのか？

はい。ソニーは『God of War Laufey』を発表した。主人公をクラトスではなくフェイ（ラウフェイ）に切り替え、シリーズに新たな視点をもたらす作品として紹介されました。

●ハードウェアに関する発表はあったか？

はい。ソニーはFlexStrikeフライトスティック、ゲーミングディスプレイ、オーディオ製品、その他アクセサリーに関するアップデートを共有した。