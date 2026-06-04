Microsoft Build 2026：自社開発の推論AIモデル「MAI-Thinking-1」が登場—OpenAIデータ不使用、プライベートプレビューを開始

マイクロソフトは米国時間6月2日（日本時間6月3日）、開発者向けカンファレンス「Microsoft Build 2026」で、自社初の推論AIモデル「MAI-Thinking-1」を含む7つの独自AIモデルを発表した。MAI-Thinking-1はOpenAIのGPTシリーズを含む第三者モデルからの知識蒸留を一切行わず、商用ライセンス済みデータのみで学習させたとされる点が特徴だ。

ただし一部ベンチマーク結果は外部の独立機関による再現検証が未完了であり、量子コンピューティングチップ「Majorana 2」の主要な技術的主張は未査読のプレプリントに基づいている。企業が導入判断を行う際には、こうした不確実性を念頭に置く必要がある。

■ Build 2026 開幕——サティア・ナデラが自社AIモデル戦略を本格提示

マイクロソフトは米国時間2026年6月2日（火）、サンフランシスコのフォート・メイソン・センターで「Microsoft Build 2026」を開幕した。サティア・ナデラCEOによる基調講演は現地時間午前9時30分（日本時間6月3日午前1時30分）に始まり、自社開発AIモデル7本を中心とした発表が行われた。マイクロソフトのマルチベンダー・マルチモデル戦略が、ロードマップ段階から出荷製品段階へと移行したことを示す最も具体的な証拠として位置づけられる。

■ MAI-Thinking-1——マイクロソフト初の推論モデルがプライベートプレビューに

MAI-Thinking-1は、アクティブパラメータ数350億、総パラメータ数は約1兆規模（スパースなMixture of Experts構造を採用）、コンテキストウィンドウは25万6,000トークンのミッドサイズモデルだ。マイクロソフトによれば、600ページ相当のドキュメントを1回の処理で扱えるという。

学習データはすべて商用ライセンスを取得した独自データであり、OpenAIのGPTシリーズを含む第三者モデルからの知識蒸留（ディスティレーション）は行っていない。マイクロソフトはこの点を「エンタープライズ向けの重要な差別化要素」と説明しており、企業顧客がモデルの学習由来に確信を持てると主張している。

ベンチマーク性能については、数学・多段階科学的推論を測定する「AIME 2025」で97.0%、「AIME 2026」で94.5%を達成したとされる。ソフトウェアエンジニアリングを測定する「SWE-Bench Pro」ではClaude Opus 4.6とコーディングタスクで同等の結果を示し、マイクロソフトの独立評価パートナーであるSurge社が実施したブラインドの並列評価では、Claude Sonnet 4.6よりMAI-Thinking-1が選好されたとしている。

ただし、評価手法を説明したプレプリント（査読前論文）はすでに公開されているが、外部の独立機関による完全な結果の再現はいまだ行われていない。これらのベンチマーク数値は、外部から独立して確認されるまで異議を唱えられる余地が残る。

MAI-Thinking-1は現在、「Microsoft Foundry」（マイクロソフトのAIモデル開発・管理プラットフォーム）を通じてプライベートプレビュー段階で提供中だ。関数呼び出し（ファンクションコーリング）、多層的な指示追従、および広く普及しているChat Completions APIとの互換性をサポートしている。

■ MAI-Code-1-Flash——全GitHub Copilotプランへの段階的展開を開始

マイクロソフトはあわせて、軽量・高速なコーディング特化モデル「MAI-Code-1-Flash」についても、同日付でGitHub Copilotの全プランティア（Free・Pro・Pro+・Max）への展開を開始したと発表した。最初は限定的なユーザー群に提供し、今後数週間かけて段階的に拡大する予定だという。

同モデルはGitHub Copilotの本番環境ハーネス上で学習・チューニングされており、外部でベンチマークを取ってから実環境に組み込む形式をとっていない。マイクロソフトはこの点がエージェント型コーディングワークフローでの信頼性向上につながると主張している。

なお、一部の発表後報道では同モデルを「Project Polaris」と呼び、2026年8月にGPT-4 TurboからCopilotのデフォルトエンジンを切り替える計画があると報じている。ただし、これらの詳細はマイクロソフトの公式Build 2026発表資料にも、公開されているGitHub Copilotのリリースドキュメントにも記載されていない（本稿執筆時点）。公式に確認されるまでは、未検証の報道として扱うべきである。

マイクロソフトは現在のCopilotデフォルトモデルから特定モデルへの切り替えタイムラインを公式には発表していない。

■ さらに5つのMAIモデル——音声・文字起こし・画像生成に対応

発表された7モデルの全体像は、マイクロソフトの開発者向け機能の幅広さを反映している。

画像生成：「MAI-Image-2.5」およびそのFlashバリアントは、マイクロソフト初のテキスト→画像生成・画像→画像変換の両方に対応するモデルだ。Arena AIリーダーボードではそれぞれ3位と2位にランクインしているとされる。MAI-Image-2.5はすでにPowerPointで稼働中であり、OneDriveへの展開も進んでいる。

文字起こし：「MAI Transcribe 1.5」は43言語で最高水準の精度を達成しており、競合する文字起こしモデルと比較して5倍の速度向上を謳っている。ストリーミングサポートも近く追加予定とされている。

音声合成：「MAI-Voice-2」は15以上の追加言語にわたる高品質な音声生成を実現し、短いサンプルからの音声適応にも対応する。Flashバリアントは近く提供予定とされている。

また、すべてのMAIモデルはマイクロソフト自身のカタログを超えて外部からも利用可能だ。Foundry上でGA（一般提供）となったFireworks AIを通じて、モデルの選択にかかわらずエンタープライズガバナンスとAzureのデータ所在地（リージョン）要件を維持した統一プラットフォーム環境が提供される。さらに、BasetenおよびOpenRouter経由での配信も予定されている。

■ MAI-Code-1-FlashはGPT-4の「後継」なのか

正確にはそうではなく、現時点でそうとも言い切れない。Build 2026でマイクロソフトが正式に発表したのは、MAI-Code-1-FlashをCopilotのモデルピッカーの選択肢として段階的に展開するということだ。

公式発表において、これが既存のいずれかのモデルの「代替」とは位置づけられておらず、GitHub CopilotはOpenAI製を含む複数モデルのバックエンドを引き続きサポートする。2026年8月にGPT-4 TurboからデフォルトエンジンをMAI製モデルへ切り替えるといった具体的なタイムラインは、マイクロソフト自身が公開している資料では確認できない（本稿執筆時点）。

この疑問が生じる背景には、実際の重要な出来事がある。マイクロソフトとOpenAIは2026年4月にパートナーシップ契約を改定し、マイクロソフトがOpenAIの知的財産に対して持っていた独占ライセンスを終了させるとともに、マイクロソフトがOpenAIに支払う収益分配義務も解消された。一方、OpenAIがマイクロソフトに対して支払う上限付き収益分配は2030年まで維持される。この再交渉により、マイクロソフト株は一時下落後に回復した。

ウィリアム・ブレアのアナリスト、ジェイソン・エーダー氏は当時、「2032年まで知的財産権を確保したことでCopilot戦略とAzure OpenAI収益化の基盤を守ったが、AzureはOpenAIのワークロード獲得でより積極的に競争しなければならなくなった」と改定条件を要約している。NYUスターン経営大学院のロバート・シーマンズ教授は、この構図を「非常に重要なパートナーへの依存を続けながら、リスクヘッジも行っている」と表現した。

■ ClaudeはAzure AI Foundryに存続——ただし運用インフラはAnthropicが管理

Claude（クロード）モデル群——2026年5月28日リリースのClaude Opus 4.8、Opus 4.7、Opus 4.6、Sonnet 4.6、Haiku 4.5——は引き続きMicrosoft Foundryで提供されている。Azureの統一課金対象となり、Microsoft Azure消費コミットメント（MACC）の対象にもなっており、OpenAIのモデルと並ぶパートナー層のフロンティアモデルとして位置づけられる。Build 2026でこの体制に変更はない。

ただし、企業がFoundry上のClaudeをAzure上のOpenAIモデルと構造的に同等と見なす前に、注意すべき運用上の違いがある。ClaudeモデルはAzureのリージョナルコンピュートではなく、Anthropicが管理するインフラ上で動作している。これは、Azureネイティブで動作するOpenAIモデルとは異なる運用プロファイルを持つ。

マイクロソフトの2026年4月付けのQ&A回答はこの差異を認め、Foundry上でのClaudeのEUリージョンネイティブ推論サポートについて、Anthropicのリージョナルコンプライアンスページおよびマイクロソフトの回答では「2026年中に提供予定（Coming 2026）」とのみ記載されており、具体的な日付は現時点で公表されていない、と確認している。欧州連合（EU）などで厳格なデータ所在地要件を持つ企業には、このインフラの分離が追加的なコンプライアンス計画を必要とする場合がある。

Build 2026の文脈でAnthropicとの関係が意味するのは、より大きなテーゼの体現だ——マイクロソフトは、企業の開発者にOpenAIかAnthropicかを選ばせようとしているのではない。Foundryをすべての選択肢の上位に置くオーケストレーション層として構築している。統一課金、統一ガバナンス、そしてどのフロンティア研究機関がモデルを開発したかを問わないモデルルーティングの柔軟性を提供する、というのがその構想だ。

■ 量子チップ「Majorana 2」——大きな主張、査読は未完

基調講演の締めくくりは次世代量子コンピューティングチップ「Majorana 2」だった。マイクロソフトによれば、平均20秒のキュービット寿命（個別のインスタンスでは最大1分）を達成し、前世代比で1,000倍の信頼性向上を実現したという。同社は、手のひらに収まるチップに100万キュービットを搭載する設計への道筋を示したと説明し、商業的に価値ある大規模量子マシンの実現目標を2029年とした。

しかし、外部の物理学者からは懐疑的な見方が示されている。Scientific Americanは、社外の専門家が「この技術は機能しないし、これまで機能したこともない」と述べていると報じた。批判者は、Majorana 2の結果が未査読のプレプリント原稿に基づいており、論文がトポロジカルキュービットの動作証明に必要なXとZの両測定ではなく、Z測定のみを提示していると指摘している。

セント・アンドルーズ大学の物理学者ヘンリー・レッグ氏は、プレプリントのデータが単一デバイス上の少数のインスタンスから得られたものであり、「どの他の研究グループの査読も通らないだろう」と述べた。ピッツバーグ大学のセルゲイ・フロロフ氏は、マイクロソフトの同種の直前のプレプリントが昨夏以来未掲載のままであることを指摘し、これはジャーナルに却下された可能性を示すと述べた。

マイクロソフトのこの技術をめぐる経緯も参照すべきだろう。2018年のマヨラナ零点モード観察に関する主張は、独立した精査の後に撤回されており、2025年に発表されたMajorana 1も、Majorana 2の発表前から専門家の批判に直面していた。Terra QuantumのCEO、マルクス・プリッチュ氏は「業界にとって真の進歩だ」と肯定的な見解を示すなど、業界関係者の間では受け止め方が分かれている。2029年の目標の達成には、現在のプレプリントがまだ受けていない独立した査読が不可欠だ。

■ Frontier TuningとエージェントAI基盤——開発者スタックの補完要素

モデル発表に加え、マイクロソフトは「Frontier Tuning」を発表した（現在プライベートプレビュー段階）。これは顧客のコンプライアンス境界内で強化学習を適用することで、エージェント（AI自律タスク実行システム）が組織固有のワークフロー、ドメイン知識、データをエンタープライズ境界の外に出すことなく学習できるようにする仕組みだ。このアプローチは、データガバナンス要件を侵害せずにエージェントシステムを継続的に改善することを目的としている。

科学研究ワークフロー向けのエンタープライズグレードのエージェントAIプラットフォーム「Microsoft Discovery」はBuild 2026でGA（一般提供）に到達した。BHPは同プラットフォームを使って銅浸出ソリューションを従来の年単位から月単位で探索しており、Syensqoは半導体研究を加速し、GSKは創薬のイテレーションに活用しているとされる。GitHub Copilotアカウントのみで利用できるDiscoveryのローカルアプリの無料プレビュー版も、幅広い科学コミュニティ向けに発表された。

■ Build 2026がエンタープライズ開発者にもたらす意味

Build 2026の戦略的な読み解きは、マイクロソフトがOpenAIとの関係を断絶・格下げしたということではない。AzureはOpenAIの主要インフラであり続ける。GitHub CopilotはOpenAIモデルを引き続きサポートする。Microsoft 365 CopilotはOpenAIの機能を引き続き利用する。これらは6月2日に変わっていない。

変わったのは、マイクロソフトが開発者スタックのあらゆる層において、すでに稼働・出荷されている代替選択肢を持つようになった点だ。自社開発の推論モデル、Copilotの本番ワークフローに最適化されたコーディングモデル、数十言語に対応する文字起こし・音声モデル、PowerPointとOneDriveで動作する画像生成機能——これらが揃った。戦略はマルチモデル・マルチベンダーであり、エンタープライズチームがAzureの課金・ガバナンス境界を離れることなくプロバイダー横断でモデルを選択・ルーティングできる設計となっている。

企業がこのガバナンス境界を評価する際には、連邦取引委員会（FTC）がマイクロソフトのクラウドおよびAIのバンドル慣行に対する積極的な独占禁止調査を継続・拡大していることも念頭に置くべきだろう。AWSやGoogle Cloudを含む少なくとも6社の競合企業への民事調査令状（CID）が発行されており、マイクロソフトが生産性ソフトウェアにおける支配的地位を利用してAzureへの囲い込みを行っているかどうかを調査している。

英国の競争・市場庁（CMA）もマイクロソフトのビジネスソフトウェアエコシステムに関して並行して「戦略的市場地位（SMS）」調査を開始しており、指定の判断は2027年2月までに予定されている。いずれの調査も現時点で執行措置には至っていないが、両調査は継続中であり、ベンダー多様化戦略を検討する企業チームにとって無視できない要素だ。

Build 2026から読み取れるより明確なメッセージは、マイクロソフトがFoundryとCopilotをすべてのモデル選択を束ねるオーケストレーション層として標準化しようとしているということだ。最も重要な発表は、その層の信頼性を高めるものだ——公式ドキュメント、正式なプロダクトサーフェス、そしてマイクロソフト自身のブログが6月2日に用いた抑制されたトーン。MAI-Thinking-1、MAI-Code-1-Flash、そして広範なエージェントスタックに関するすべての主張は、将来的な予測ではなく、具体的なプロダクトサーフェスに紐づけられた形で発表されていた。

■注目ポイントQ&A

●MAI-Thinking-1とは何か？

MAI-Thinking-1は、2026年6月2日のBuild 2026で発表されたマイクロソフト初の自社推論モデルだ。アクティブパラメータ数350億、コンテキストウィンドウ25万6,000トークンのスパースMixture of Expertsモデルであり、第三者モデルからの知識蒸留を一切行わず、商用ライセンス済みデータのみで学習させたとされる。現在、Microsoft Foundryでプライベートプレビューとして提供されている。

●MAI-Code-1-Flashとはどのようなモデルで、GitHub CopilotのGPT-4を置き換えるのか？

MAI-Code-1-FlashはGitHub Copilotのワークフローに特化してチューニングされた、軽量・高速なコーディングモデルだ。2026年6月2日、限定的なユーザー群への提供を皮切りに、CopilotのFree・Pro・Pro+・Maxの全プランへの段階的な展開が始まった。特定のデフォルトモデルを置き換える確定的なタイムラインはマイクロソフトが公式に発表しておらず、2026年8月のGPT-4 Turboからの切り替えという報道は基調講演後の一部メディアには登場するものの、マイクロソフトの公式ドキュメントでは本稿執筆時点で確認できない。

●Build 2026における量子チップ「Majorana 2」の発表内容は？

マイクロソフトはMajorana 2を発表し、キュービット寿命が平均20秒、前世代比1,000倍の信頼性向上を達成したと主張した。商業的に価値ある大規模量子マシンの実現目標を2029年としている。ただしこの発表は未査読のプレプリントに基づくものであり、複数の外部物理学者がトポロジカルキュービットに関する根本的な主張に公式に異議を唱えており、ある研究者は結果が標準的な査読を通過しないだろうと述べている。

●Microsoft FoundryにおけるClaudeモデルのインフラは、OpenAIモデルと同等か？

同等ではない。Microsoft Foundry上のClaudeモデルは、AzureのリージョナルコンピュートではなくAnthropicが管理するインフラ上で動作している。EUのデータ所在地要件には追加的なコンプライアンス対応が必要になる場合があり、AnthropicはFoundryでのEUネイティブ推論サポートを「2026年中提供予定（Coming 2026）」と記載しているものの、より具体的な日付は公表されていない。ClaudeはAzureでの課金対象かつMACCの対象となるが、Azureネイティブで動作するOpenAIモデルとは運用プロファイルが異なる。