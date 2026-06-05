*08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：９日ぶりの反発か

本日の東証グロース市場250指数先物は、9日ぶりの反発を予想する。前日4日のダウ平均は874.86ドル高の51561.93ドル、ナスダックは23.01ポイント安の26830.96で取引を終了した。原油価格の下落で、寄り付き後、まちまち。ナスダックは半導体のブロードコム（AVGO）が重しとなり、下落で始まった。ダウは金融やヘルスケアが押し上げ、続伸。ナスダックも金利の低下を好感し、中盤にかけ、一時上昇に転じたが、プラス圏を保てず。ダウは過去最高値を更新し、主要指数は高安まちまちで終了した。まちまちだった米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、9日ぶりの反発を予想する。夜間取引での上昇に加え、米国で半導体関連銘柄が売られたことで、資金流入が見込まれる状況となっている。日足一目均衡表の先行スパン（雲）下限で下げ止まりの動きを見せたことに加え、RSIやサイコロジカルラインが「売られ過ぎ」を示唆しており、テクニカル的にも目先の底打ち機運は強まっている。日本株全体の年初来安値更新銘柄数には留意が必要なものの、週末要因による買い戻しも入りそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比14pt高の751ptで終えている。上値のメドは770pt、下値のメドは740ptとする。《SK》