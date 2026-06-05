物価高・円安の時代、初心者がNISAで「長期・積立・分散」を選ぶ理由

物価の上昇が続き、円安も話題になる中で、「預金だけで大丈夫だろうか」と感じる人が増えている。こうした環境で初心者が無理なく資産形成に取り組む方法として注目されているのが、NISAを使った「長期・積立・分散」の投資だ。本記事では、その考え方を整理する。

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■物価が上がると、預金の“実質的な価値”は目減りする

物価が上がるとは、同じ1万円で買えるモノが減るということだ。仮に物価が年2％上がり続ければ、現金の価値は実質的に毎年2％ずつ薄まっていく計算になる。

預金の金利が物価上昇に追いつかない場合、お金を置いておくだけでは実質的な価値が少しずつ目減りする。そこで、資産の一部を投資に回して値上がりの可能性を取りにいく、という発想が出てくる。

■「長期・積立・分散」がリスクを抑える

投資には価格が下がるリスクがある。これを抑える基本が「長期・積立・分散」だ。

長期で持てば短期の値動きの影響を受けにくくなり、毎月積み立てれば購入価格が平準化され、複数の地域・資産に分散すれば一つの値下がりの影響を和らげられる。

初心者に人気の「全世界株（オールカントリー、通称オルカン）」や「米国株（S&P500）」に連動するインデックス投信は、1本で広く分散できるため、この考え方と相性のよい代表例といえる。

NISAを使えば運用益が非課税になるため、長期で続けるほど制度の恩恵も大きくなる。

■為替や相場を“当てにいかない”

円安・物価高のニュースを見ると、つい先回りして売買したくなる。

しかし、短期の相場や為替を当て続けるのは困難だ。方針を決めたら、ニュースに一喜一憂せずコツコツ続ける――この姿勢が、結果的に非課税メリットを生かす近道になる。

まずは生活防衛資金を確保し、余裕資金の範囲で少額から始めたい。無理のない金額で長く続けることが、物価高の時代の堅実な備えになるはずだ。

※本記事は制度・一般的な考え方の解説であり、特定の商品・投資手法や為替見通しを推奨するものではない。投資には元本割れのリスクがあり、最終的な投資判断は自己責任で行う必要がある。最新情報は金融庁・各金融機関の公式情報を確認してほしい。