*15:55JST 6月4日本国債市場：債券先物は128円78銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年6月限

寄付128円83銭 高値129円06銭 安値128円67銭 引け128円78銭

2年 1.396％

5年 1.914％

10年 2.643％

20年 3.545％



4日の債券先物6月限は128円83銭で取引を開始し、128円78銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は4.07％、10年債は4.48％、30年債は4.98％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は3.02％、英国債は4.93％、オーストラリア10年債は4.91％、NZ10年債は4.54％近辺で推移。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・15:30 スイス・消費者物価指数(5月) 予想0.7％ 前回0.6％

・16:00 スイス・失業率(5月) 予想2.9％ 前回3.0％

・18:00 欧・ユーロ圏小売売上高(4月) 前回-0.1％

・21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 前回21.5万件

・英・ベイリー英中央銀行総裁が講演



海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》