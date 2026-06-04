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6月4日本国債市場：債券先物は128円78銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:55JST 6月4日本国債市場：債券先物は128円78銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年6月限
寄付128円83銭 高値129円06銭 安値128円67銭 引け128円78銭
2年 1.396％
5年 1.914％
10年 2.643％
20年 3.545％
4日の債券先物6月限は128円83銭で取引を開始し、128円78銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.07％、10年債は4.48％、30年債は4.98％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.02％、英国債は4.93％、オーストラリア10年債は4.91％、NZ10年債は4.54％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・15:30 スイス・消費者物価指数(5月) 予想0.7％ 前回0.6％
・16:00 スイス・失業率(5月) 予想2.9％ 前回3.0％
・18:00 欧・ユーロ圏小売売上高(4月) 前回-0.1％
・21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 前回21.5万件
・英・ベイリー英中央銀行総裁が講演
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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