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6月4日本国債市場：債券先物は128円78銭で取引終了

2026年6月4日 15:55

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記事提供元：フィスコ

*15:55JST 6月4日本国債市場：債券先物は128円78銭で取引終了
[今日のまとめ]

＜円債市場＞
長期国債先物2026年6月限
寄付128円83銭 高値129円06銭 安値128円67銭　引け128円78銭

2年 1.396％
5年 1.914％
10年 2.643％
20年 3.545％


4日の債券先物6月限は128円83銭で取引を開始し、128円78銭で引けた。


＜米国債概況＞
2年債は4.07％、10年債は4.48％、30年債は4.98％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）


＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.02％、英国債は4.93％、オーストラリア10年債は4.91％、NZ10年債は4.54％近辺で推移。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・15:30　スイス・消費者物価指数(5月)　予想0.7％　前回0.6％
・16:00　スイス・失業率(5月)　予想2.9％　前回3.0％
・18:00　欧・ユーロ圏小売売上高(4月)　前回-0.1％
・21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　前回21.5万件
・英・ベイリー英中央銀行総裁が講演


海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》

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