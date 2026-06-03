*08:12JST 米国株式市場は続伸、強い雇用関連指標やAI期待

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（2日）

JUN2

Ｏ 67290（ドル建て）

Ｈ 67610

Ｌ 65590

Ｃ 67540 大証比+240（イブニング比+0）

Vol 4974



JUN2

Ｏ 67280（円建て）

Ｈ 67610

Ｌ 65590

Ｃ 67540 大証比+240（イブニング比+0）

Vol 27531

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（2日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル159.95円換算）で、日立製作所＜6501＞、東京エ

レク＜8031＞、キヤノン＜7741＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 0.00 2175 -17

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.07 0.16 5654 9

8

8035 (TOELY) 住友商事 43.02 -0.61 6881 6

1

6758 (SONY.N) TDK 24.37 -1.52 3898 4

9

9432 (NTTYY) KDDI 16.65 -0.19 2663 1.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.96 -0.02 947 16.

9

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.29 0.14 5165 8

2

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 27.38 -1.30 8759 12

7

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -13.27 4930 22

5

4063 (SHECY) 信越化学工業 23.47 -1.09 7508 3

5

8001 (ITOCY) 丸紅 310.18 4.05 4961 5

1

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.28 0.24 7422 7

6

8031 (MITSY) 東京エレク 172.26 2.20 55106 139

6

6098 (RCRUY) リクルートHD 13.00 -1.00 10397 -44

8

4568 (DSNKY) 第一三共 16.17 -0.19 2586 3.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.68 0.32 2457 146.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.68 0.01 934 -923.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 28.60 0.90 1525 14.

5

7267 (HMC.N) スズキ 48.39 -0.38 1935 16.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.19 0.26 6139

7

6902 (DNZOY) ファナック 24.14 -1.19 7722 12

9

4519 (CHGCY) 中外製薬 23.80 -0.15 7614 -

4

4661 (OLCLY) オリエンランド 13.70 -0.41 2191

2

8411 (MFG.N) オリックス 38.81 0.00 6208 -1

2

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.28 -0.13 22841 18

1

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.18 -0.01 4856

6

7741 (HOCPY) キヤノン 27.30 0.14 4367 4

5

6503 (MIELY) 三菱電機 76.43 -0.57 6112 11

1

6981 (MRAAY) 日東電工 19.26 0.11 3081 1

6

7751 (CAJPY) 任天堂 11.50 0.23 7358 -6

8

6273 (SMCAY) SMC 20.15 -0.71 64460 78

0

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.65 -0.06 372 6.

4

6146 (DSCSY) ディスコ 41.10 0.80 65739 153

9

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.65 0.23 1863 8.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 31.13 0.40 4979 5

5

6702 (FJTSY) 富士通 22.91 -0.31 3664 -3

7

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 122.25 10.65 19554 -126.

5

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.68 -0.03 3417 1

4

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.49 1.83 2318 24

4

8002 (MARUY) 三井物産 639.95 9.84 5118 5

2

6723 (RNECY) ルネサス 14.39 0.58 4603 14

8

6954 (FANUY) 京セラ 23.15 0.15 3703 15

9

8725 (MSADY) 第一生命HD 20.46 0.06 1636 1

4

8801 (MTSFY) 三菱地所 24.96 0.47 3992 1

9

6301 (KMTUY) 小松製作所 41.17 1.10 6585 4

1

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.52 -0.01 3365 1

9

6594 (NJDCY) 日本電産 4.25 -0.55 2719 -9

6

6857 (ATEYY) シスメックス 8.98 -0.11 1436 -

5

4543 (TRUMY) テルモ 14.10 -0.53 2255 6.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.53 0.01 1524 2

5

（時価総額上位50位、1ドル159.95円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（2日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.49 2318 244 1

1.76

5020 (JXHLY) ENEOS 17.74 1419 132.5 1

0.30

5802 (SMTOY) 住友電気工業 88.18 14104 1089

8.37

9433 (KDDIY) 関西電力 7.68 2457 146.5

6.34

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（2日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

2801 (KIKOY) キッコーマン 16.00 1280 -164.5 -1

1.39

7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 2175 -175 -

7.45

6098 (RCRUY) リクルートHD 13.00 10397 -448 -

4.13

6594 (NJDCY) 日本電産 4.25 2719 -96 -

3.41



「米国株式市場概況」（2日）

ＮＹＤＯＷ

終値：51307.79 前日比：228.91

始値：50912.84 高値：51369.61 安値：50829.55

年初来高値：51307.79 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：27093.90 前日比：7.09

始値：27030.07 高値：27171.29 安値：26932.77

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7609.78 前日比：9.82

始値：7595.40 高値：7620.90 安値：7582.99

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.959％ 米10年国債 4.446％

米国株式市場は続伸。ダウ平均は228.91ドル高の51307.79ドル、ナスダックは7.09

ポイント高の27093.90で取引を終了した。

クリーブランド連銀のハマック総裁が高インフレによる利上げの必要性を指摘し警

戒感から、寄り付き後、下落。その後、JOLT求人件数が予想を上回り労働市場の堅

調さを証明したためダウは上昇に転じた。一方、原油高で金利先高観が重しとなり

ナスダックは軟調に推移したが、人工知能（AI）の強い需要期待に終盤にかけプラ

ス圏を回復し、相場は連日で過去最高値を更新し、終了。セクター別ではテクノロ

ジー・ハード・機器や銀行が上昇した一方で自動車・自動車部品が下落した。

半導体メーカーのマーベル・テクノロジー（MRVL）は半導体エヌビディア（NVDA）

のファン最高経営責任者（CEO）が台北で開催中の見本市で同社CEOと、ともに登壇

し有用なAI時代到来で同社の企業価値が大幅に上昇、時価総額1兆ドル到達するとの

予想を示したため、期待感に買われた。女性用下着、衣料品・アクセサリー販売会

社のビクトリアズ・シークレット（VSXY）は第1四半期の調整後1株当たり利益が予

想を上回ったほか、通期売利上げ見通しを引き上げ、上昇。オクロ（OKLO）など原

子力発電関連は、エネルギー規制当局がスリーマイル島原子力発電所再稼働を早め

るため免除を認めたため、上昇。

鉱物供給工場開発のUSAレア・アース（USAR）は精製金属の操業拠点としてサウスカ

ロライナ州を選択したと発表し、上昇。検索グーグルを運営するアルファベット（G

OOG）はAI投資向けでバークシャー・ハサウェイ（BRK/B）の出資契約も含み株式売

却により過去最大規模、800億ドルの資金を調達する計画を発表し、下落。ハンバー

ガーショップ・チェーン運営のシェイクシャック（SHAK）は第2四半期の見通しを引

下げ、下落した。

ネットワーク用セキュリティー・ソリューションプロバイダー、パロアルト・ネッ

トワークス（PANW）は、取引終了後、第3四半期決算を発表。調整後1株当たり利益

が予想を上回り、時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》