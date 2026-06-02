有機EL搭載の新型ゲーム機「ROG Xbox Ally X20」のスペック公開　TMRスティック採用や冷却機能強化も

ASUSとXboxのパートナーシップにより開発された新型ポータブルゲーム機「ROG Xbox Ally X20」の公式スペックが公開されました。写真は、同製品を紹介するASUSのウェブサイト [写真拡大]

ASUSとXboxのパートナーシップにより開発された新型ポータブルゲーム機「ROG Xbox Ally X20」の公式スペックが公開されました。待望の7.4インチ有機EL（OLED）ディスプレイを搭載し、操作性の向上や冷却システムの再設計など、多くのアップグレードが施されています。本稿執筆時点で発売時期や詳細な価格は発表されていませんが、プレミアムな位置づけのデバイスになると報じられており、ポータブルゲームファン注目の1台となりそうです。

■「ROG Xbox Ally X20」とは？

ポータブルゲーム機市場は成長を続けており、各メーカーは携帯性と高いゲーム性能を両立した新しいデバイスを次々と投入しています。その最新モデルの一つである「ROG Xbox Ally X20」は、Allyシリーズで長らく待望されていた有機EL（OLED）ディスプレイを搭載して登場しました。

ASUSとXboxのパートナーシップによって開発されたROG Xbox Ally X20は、従来のAllyデバイスの基盤を引き継ぎつつ、いくつかの注目すべきアップグレードを導入しています。新しい画面に加え、操作性の向上、冷却機能の改善、そしてROG（Republic of Gamers）ブランドの周年記念をテーマにしたプレミアムなデザインが特徴です。

本デバイスはWindowsをベースにしたポータブルゲーム機（ハンドヘルドPC）であり、Xboxのサービスと従来のPCゲームプラットフォームの両方にアクセスできるように設計されています。

■ユーザーは本デバイスを用いて以下のサービスを利用できます。



Xbox Game Pass（Xbox ゲームパス）

Xbox Cloud Gaming（Xbox クラウド ゲーミング）

Steam（スチーム）

Epic Games Store（エピック ゲーム ストア）

Battle.net

その他のPCゲームプラットフォーム

従来の据え置き型ゲーム機とは異なり、本デバイスはWindows 11で動作しますが、ポータブルゲーム向けに最適化されたXboxフォーカス型のインターフェースを提供します。

ついに搭載された有機EL（OLED）ディスプレイ

今回の最大のアップグレードは、7.4インチの有機EL（OLED）ディスプレイの採用です。

多くのポータブルゲームファンが、何年もの間、AllyシリーズのOLEDモデルを求めてきました。ASUSはこの要望に応え、従来のモデルに搭載されていた液晶（LCD）ディスプレイと比較して画質が向上した、より大型のパネルを採用しました。

ディスプレイの主な特徴は以下の通りです。

7.4インチ有機EL（OLED）画面

解像度：1920 × 1080

リフレッシュレート：120Hz

FreeSync Premium Pro対応

Dolby Vision（ドルビービジョン）対応

HDR対応

ピーク輝度：最大1,400ニト

OLED技術により、各画素が独立して発光するため、より深い黒と高いコントラストが表現可能になります。これによって以下のようなメリットがもたらされます。

より鮮やかな色彩

コントラストの向上

HDRパフォーマンスの改善

応答速度の高速化

視覚的な没入感の強化

これらの改善により、特に暗いシーンにおいて、ゲーム映像がより鮮明かつ詳細に表示されるようになります。

ROG Xbox Ally X20のスペック

ディスプレイに注目が集まりがちですが、内部ハードウェアも大きなアピールポイントです。

基本スペックは以下の通りです。

プロセッサー：AMD Ryzen AI Z2 Extreme

メモリ：24GB LPDDR5X RAM

ストレージ：1TB PCIe 4.0 SSD

OS：Windows 11

Xboxフルスクリーン体験（Xbox Full Screen Experience）

接続ポート：USB-C

「Ryzen AI Z2 Extreme」チップは、効率的な電力管理とAI支援機能をサポートしながら、最新のAAAタイトルを処理できるように設計されています。24GBのメモリと1TBのSSDの組み合わせにより、要求の厳しいゲームの実行やマルチタスクに十分なリソースが確保されています。

■操作性、快適性、冷却機能の強化

有機ELスクリーンの搭載以外にも、ROG Xbox Ally X20には複数のアップグレードが施されています。

■操作性の向上

ASUSは、以下の要素を含むいくつかの操作部を再設計しました。

TMR（トンネル磁気抵抗）サムスティック

アップデートされたDパッド（方向キー）

改良されたフェイスボタン（A/B/X/Yボタン）

改良されたショルダーボタン（L/Rボタン、トリガー）

強化されたハプティック（触覚）フィードバック

これらの変更は、ゲームプレイ中の精度と応答性を向上させることを目的としています。

■快適性の向上

人間工学（エルゴノミクス）に基づく以下の改善も施されています。

グリップ素材の改良

重量のバランス配置の改善

長時間のゲームセッションにおける快適性の向上

これらの調整により、長時間の使用でもデバイスを持ちやすくなっています。

■冷却システムの強化

新しいディスプレイをサポートし、パフォーマンスを維持するため、ASUSは冷却システムを再設計しました。報告されている改善点は以下の通りです。

新しいエアフロー経路

アップデートされたファン

熱管理の向上

放熱性能の改善

これらのアップグレードにより、高負荷なゲームセッション中も温度を適切にコントロールできるようになります。

■アニバーサリーエディションのデザイン

「X20」という名称は、Republic of Gamers（ROG）ブランドの20周年を記念するものです。デザインのハイライトは以下の通りです。

スケルトンブラック（半透明ブラック）の筐体

プレミアムな内部アクセント

発光するXboxボタン

限定エディション仕様のデザイン

この特別仕様のデザインにより、標準的なゲームデバイスとは異なる独特の外観に仕上がっています。

■前世代「Ally X」との比較

多くのゲーマーが、ROG Xbox Ally X20と既存の「Ally X」との違いに関心を寄せています。

主な違いは以下の通りです。

ディスプレイ

Ally X：7インチ液晶（LCD）ディスプレイ

ROG Xbox Ally X20：7.4インチ有機EL（OLED）ディスプレイ

HDRサポート

Ally X：標準的なHDRサポート

ROG Xbox Ally X20：Dolby Visionおよび強化されたHDR機能

操作部

Ally X：標準的な操作部

ROG Xbox Ally X20：TMRサムスティックおよび再設計された操作部

冷却機能

Ally X：既存の熱管理システム

ROG Xbox Ally X20：改善されたエアフローおよび冷却設計

デザイン

Ally X：標準デザイン

ROG Xbox Ally X20：特別なアニバーサリー仕様のデザイン

両デバイスは同様のハードウェア基盤を共有しているため、ゲームの処理性能自体は同等にとどまると予想されています。しかし、ディスプレイの品質やユーザー体験は大幅にアップグレードされています。

■有機EL携帯ゲーム機市場における競争

ROG Xbox Ally X20は、競合の多い市場に参入します。この市場には以下のようなデバイスが含まれます。

「Steam Deck OLED」（スチームデック OLED）

「Lenovo Legion Go」（レノボ レギオン ゴー）

MSIの「Claw」デバイス

その他のWindows搭載携帯ゲーム機

X20の大きなアドバンテージの一つは、Xboxとの統合とWindowsの柔軟性を兼ね備えている点です。プレイヤーは特定のストアに制限されることなく、複数のゲームライブラリにアクセスできます。

■価格と発売時期

本稿執筆時点で、ASUSは最終的な価格を発表していません。

しかし、複数のレポートによると、ROG Xbox Ally X20はプレミアムな携帯型ゲーム機として位置づけられるとみられています。一部のバージョンにはアクセサリーが同梱される可能性があり、それによって全体の価格が上昇することも示唆されています。

この有機ELモデルに関する詳細は、まずゲームメディア「Insider Gaming」によって報じられ、その後ASUSが公式スペックを公開しました。さらに、各種ゲーム専門誌による実機ハンズオンのインプレッションでも、ディスプレイと操作性のアップグレードが大きな改善点として強調されています。

■ROG Xbox Ally X20が注目される理由

ROG Xbox Ally X20は、待望の有機ELディスプレイをついに搭載することで、Allyシリーズに対する最も要望の多かったアップグレードの一つを実現しました。

アップグレードされた操作部、改善された冷却機能、プレミアムなデザイン要素、そして強力なハードウェアを組み合わせることで、成長を続ける有機EL搭載携帯ゲーム機市場における地位を強化しています。

XboxのサービスとPCゲームプラットフォームの両方をサポートする、多機能なXbox携帯ゲーム機を求めているプレイヤーにとって、X20は2026年に登場する携帯型デバイスの中で最も興味深い製品の一つになりそうです。

■【注目ポイントQ&A】

●1. ROG Xbox Ally X20には有機ELディスプレイが搭載されていますか？

はい。ROG Xbox Ally X20は、120Hzのリフレッシュレート、HDRサポート、Dolby Vision互換を備えた7.4インチ有機EL（OLED）ディスプレイを搭載しています。

●2. ROG Xbox Ally X20のスペックはどうなっていますか？

本デバイスには、AMD Ryzen AI Z2 Extremeプロセッサー、24GB LPDDR5X メモリ、1TB SSD、Windows 11、およびXboxフルスクリーン体験（Xbox Full Screen Experience）が搭載されています。

●3. ROG Xbox Ally X20はXboxの携帯ゲーム機ですか？

本デバイスはASUSとXboxのパートナーシップによって開発されたもので、Windows 11を搭載しつつ、Xboxに特化した機能を提供しています。

●4. ROG Xbox Ally X20はアップグレードする価値がありますか？

有機ELによる映像美、操作性の向上、冷却機能の強化、およびプレミアムなデザインのアップグレードに関心があるプレイヤーにとって、ROG Xbox Ally X20は従来のAllyモデルからアップグレードする価値のあるデバイスといえそうです。