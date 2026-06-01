Computex、Microsoft Build、Summer Game Fest、Xbox Showcaseが同週開催　AI・開発・ゲームの注目日程まとめ

6月1日から7日にかけて、AIハードウェア、開発者向けイベント、ロボティクス研究、コンピュータビジョン、ゲーム発表会が世界各地で相次いで開催される。Photo by Alex Kotliarskyi on Unsplash [写真拡大]

6月1日から7日にかけて、AIハードウェア、開発者向けイベント、ロボティクス研究、コンピュータビジョン、ゲーム発表会が世界各地で相次いで開催される。対象は開発者、研究者、エンジニア、ゲームファンまで幅広く、主要な基調講演や配信イベントの時間を追う必要がある。

一部の発表内容は「見込まれている」「報じられている」「業界で予想されている」段階のものも含まれるため、公式発表と未確定情報を分けて確認したい。

■AI、開発、ゲームの大型イベントが同じ週に集中

2026年6月1日から7日までの1週間、テクノロジー業界では複数の主要イベントがほぼ同時に進行する。ウィーンではロボティクス研究の国際会議、台北ではComputex 2026とNVIDIA GTC Taipei、サンフランシスコではMicrosoft Build 2026、デンバーではCVPR 2026が開かれる。

さらに、ニューヨークでは1,035件規模のNew York Tech Week、ロンドンではSXSW London、ロサンゼルスではSummer Game FestやXbox関連の発表イベントが続く。開発者、研究者、スタートアップ関係者、ゲームファンにとって、今週は注目すべき発表が集中する週になりそうだ。

NVIDIAのCEOであるジェンスン・フアン氏は、台北ミュージックセンターで週の幕開けとなる基調講演を行い、Windows PC向けの同社初のArmベース・ノートPC用チップ「N1X」を発表した。N1Xは、RTX 5070クラスのGPUとCUDAソフトウェアスタックを組み合わせるとされる。

■ICRA 2026：ロボティクス研究の主要会議がウィーンで開催

日程：6月1日（月）〜6月5日（金）

場所：VIECON Conference Center、ウィーン

IEEE International Conference on Robotics and Automation（ICRA）の第43回年次会議が、オーストリア・ウィーンで開催されている。5日間にわたり、査読済み論文の発表、ワークショップ、競技会、展示が行われる。

歓迎レセプションは現地時間6月1日18時〜20時、日本時間では6月2日1時〜3時にVIECONで開催される。

水曜日から始まるワークショップでは、Vision Language Actionモデル向けのワールドモデル、マルチモーダル基盤モデル向けデータの新しい方向性、3Dの言語・視覚・行動環境などが扱われる。木曜と金曜には、コンピュータビジョン、生成モデル、マルチエージェントシステムを深掘りするセッションも予定されている。

6月4日には、ロボティクス技術の起業家精神と実用化を評価するIERA Award Final Sessionが予定されている。学術界と産業界をつなぐTech Talk Stageに加え、Industrial Activities Boardが導入したInnovation Stageでは、ロボティクス分野の新興起業家に発表の場が提供される。

■New York Tech Week：7日間で1,035件超のイベント

日程：6月1日（月）〜6月7日（日）

場所：ニューヨーク市内各所

a16zが主催するNew York Tech Weekは、マンハッタンとブルックリンを中心に、ハッカソン、ピッチコンテスト、創業者向けディナー、技術セッションなど、1,035件を超える個別イベントで構成される。主要参加企業として、OpenAI、Stripe、NVIDIAなどが挙げられている。

注目イベントには、Scale AIの「Human in the Loop」ライブ収録がある。

ここでは、フロンティアモデルのポストトレーニングや評価について、研究者や実務者が議論する。また、NVIDIAの開発者リレーションチームが共同開催するModel Context Protocolの実運用に関する技術セッションでは、大規模なマルチツール・エージェントシステムが扱われる。

6月1日7時〜14時にミッドタウンで開催されるProof of Concept Festでは、Copilotのマスタークラス、ビルドスプリント、デモ、Microsoft for Startupsによる2万5,000ドル相当のAzureクレジット賞が用意されている。為替レートによるが、1ドル＝157円換算では約393万円相当となる。

■SXSW London 2026：テクノロジー、映画、音楽が東ロンドンに集結

日程：6月1日（月）〜6月6日（土）

場所：ロンドン東部 Shoreditch／Hoxton

SXSW Londonは2年目を迎え、ShoreditchとHoxtonの複数会場で6日間にわたり開催される。登壇者は800人以上、音楽パフォーマンスは200件、映画上映は100本に及ぶ。

登壇者としては、ミシェル・オバマ氏、Ant and Dec、ブライアン・イーノ氏が確認されている。プログラムは、AI and Emerging Technology、Health Tech and MedTech、Screen, Story and Sound、Design and Architecture、Youth Mental Health Hubなどのテーマ別トラックで構成される。

■Computex 2026：台北でAIハードウェアの展示会が開幕

日程：6月2日（火）〜6月5日（金）

場所：Taipei Nangang Exhibition Center、Taipei World Trade Center

Computex 2026のテーマは「AI Together」。出展者は1,500社、ブース数は6,000を見込む。プログラムは「AI and Computing」「Robotics and Mobility」「Next-Gen Tech」の3本柱で構成される。

基調講演は4日間にわたり実施される。Qualcommの社長兼CEOであるクリスティアーノ・アモン氏が開幕基調講演を行い、Marvellの会長兼CEOであるマット・マーフィー氏はAIデータインフラについて講演する。IntelのCEOであるリップブー・タン氏も登壇予定で、一般登録は売り切れたと報じられている。

Ciscoは2026年に初めてComputexの基調講演ラインアップに加わる。シニアバイスプレジデントのジェレミー・フォスター氏が、AIをミッションクリティカルな能力として展開する同社の考え方を紹介する予定だ。NXPのラファエル・ソトマヨール氏も登壇者に含まれる。

■NVIDIA GTC Taipei：AIインフラを深掘り

日程：6月2日（火）〜6月5日（金）

場所：Taipei International Convention Center

NVIDIAのGTC Taipeiは、物理AI、AIファクトリー、推論、エージェント型AIをテーマにしたセッションを展開する。TICCでのセッションには、別途GTC Taipei Conference Passが必要で、このパスにはComputex展示会場への入場権も含まれる。

ジェンスン・フアン氏は、台北ミュージックセンターでの基調講演で、NVIDIA初のWindows ArmノートPC向けチップ「N1X」を発表した。N1Xは、MediaTek設計のArm CPUとBlackwell GPUを組み合わせ、300GB/sのNVLinkで接続する構成とされる。Dell、Lenovo、ASUS、MSIが初期のN1X搭載デバイスを準備しているという。

フアン氏はまた、NVIDIAのVera Rubin AIコンピューティングプラットフォームについても説明した。同プラットフォームは、前世代のBlackwellと比べて約3.5倍の学習性能、5倍の推論性能を提供し、2026年初めに量産に入ったとされる。

■Microsoft Build 2026：AIエージェントの本番導入が焦点に

日程：6月2日（火）〜6月3日（水）

場所：Fort Mason Center for Arts and Culture、サンフランシスコ

配信：build.microsoft.com、Microsoft公式YouTube

Microsoft Build 2026は、サンフランシスコのFort Mason Centerで開幕する。同市でBuildが開催されるのは2016年以来となる。現地参加者は約2,500人に制限され、基調講演は無料でオンライン配信される。現地参加チケットは1,099ドルで、1ドル＝157円換算では約17万3,000円となる。

CEOのサティア・ナデラ氏による開幕基調講演は、米東部時間6月2日12時30分、米太平洋時間9時30分、日本時間では6月3日1時30分に始まる。

セッションは、Agents and Apps、Azure AI Platform、GitHub and Developer Productivity、Microsoft Fabric、Responsible AI、Windows Development、Microsoft 365の7トラックで構成される。概念実証ではなく、本番環境で使えるAI展開に重点を置く内容とされる。

Microsoftは、Windows 12の発表は議題にないことを確認している。

Microsoft Agent 365は2026年5月1日に一般提供を開始しており、Buildではその基盤をさらに広げる内容が扱われる見通しだ。GitHub Copilot CLIは2026年3月に一般提供を開始しており、Buildではマルチエージェント型のターミナルワークフローへの拡張が見込まれている。

■PlayStation State of Play：Marvel's Wolverineのゲームプレイ公開へ

日程：6月2日（火）

時間：米太平洋時間14時／米東部時間17時／英国夏時間22時、日本時間6月3日6時

配信：PlayStation公式YouTube、Twitch

Sonyは、近年で最大規模のState of Play配信の一つとして、60分超のアップデート、発表、ゲームプレイ公開を予定している。中心となるのはInsomniac Gamesの「Marvel's Wolverine」で、ローガンの戦闘システムや新たな物語の詳細に焦点を当てた新ゲームプレイが披露されることが確認されている。

同作は2026年9月15日にPS5独占で発売予定で、Insomniacの「Marvel's Spider-Man」シリーズと同じEarth-1048ユニバースに位置付けられている。

Wolverine以外では、Naughty Dogの「Intergalactic: The Heretic Prophet」、Haven Studiosのマルチプレイヤータイトル、「Phantom Blade Zero」などが登場する可能性が業界で取り沙汰されている。

■CVPR 2026：コンピュータビジョンの主要査読会議

日程：6月3日（水）〜6月7日（日）

場所：Denver Convention Center、コロラド州デンバー

IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition（CVPR）の第43回年次会議が、デンバーで開催される。査読済み研究、ワークショップ、チュートリアル、産業展示で構成され、採択率は22〜25％台とされる。

展示ホールは6月5日から7日まで開場する。ワークショップでは、ワールドモデルとVision Language Actionモデルを扱うGigaBrain Challenge 2026、マルチモーダル基盤モデルの新しい方向性を扱うDataMFM、3D環境における言語・視覚・行動を扱う3D-LLM/VLA Workshopなどが予定されている。

生成AI時代の物理的な外観モデリングや再照明、映画品質の動画制作における生成AI活用を扱うセッションも含まれる。

■Skift Data and AI Summit：旅行業界のAIガバナンスを議論

日程：6月3日（水）

時間：米東部時間8時30分〜17時30分、日本時間6月3日21時30分〜6月4日6時30分

場所：City Winery、Pier 57、ニューヨーク

第3回Skift Data and AI Summitは、New York Tech Weekと同時期にニューヨークで開催される。旅行業界のリーダーが集まり、AI活用、データ戦略、ガバナンスの枠組みを議論する。

登壇者には、American Express Global Business TravelのDavid Thompson氏、Expedia GroupのShilpa Ranganathan氏、Mews創業者のRichard Valtr氏、TUI GroupのJie Zheng氏、IHG Hotels and ResortsのWei Manfredi氏らが含まれる。

主要テーマは、AIを活用した価格設定と需要予測、次世代の旅行検索とパーソナライゼーション、ガバナンスと信頼の枠組み、試験導入から大規模本番運用への移行だ。

■Final Fantasy VII Rebirth：XboxとNintendo Switch 2に登場

日程：6月3日（水）

対応プラットフォーム：Xbox Series X|S、Xbox on PC、Nintendo Switch 2

「Final Fantasy VII Rebirth」が、6月3日にNintendo Switch 2とXbox Series X|S向けに登場する。Xbox版はXbox Play AnywhereとXbox Cloud Gamingに対応する。

新移植版には「Streamlined Progression」機能が含まれる。この機能では、MPとHPの制限が取り除かれ、戦闘中にATBゲージとリミットゲージが満タンになり、9,999ダメージが可能となる。また、武器アビリティの習得も簡略化され、物語重視の体験とハイブリッド戦闘に集中しやすくなる。

Nintendo Switch 2の初回生産分パッケージ版購入者には、野村哲也氏によるバリアントアートを使用した「Magic: The Gathering Final Fantasy」のザックス・フェア特別カードが付属する。

■Code With Claude Tokyo：Anthropicの開発者会議がアジア太平洋地域へ

日程：6月5日（金）〜6月6日（土）

場所：東京、同時ライブ配信あり

Anthropicの「Code With Claude」シリーズが、6月5日と6日に東京で開催される。サンフランシスコ、ロンドンに続く開催で、アジア太平洋地域では初となる。

6月5日のプログラムは日本時間10時30分〜20時で、プロダクト基調講演、分科会、ワークショップ、デモ、Claudeチームとのオフィスアワーが含まれる。

主な登壇者には、AnthropicのAngela Jiang氏、Katelyn Lesse氏、Claude CodeのプロダクトリードであるCat Wu氏が含まれる。1日目の基調講演と分科会はすべてライブ配信され、オンライン登録は引き続き受け付けている。

■Summer Game Fest 2026：ロサンゼルスから大型ゲーム発表会を配信

日程：6月5日（金）

時間：米太平洋時間14時／米東部時間17時／英国夏時間22時、日本時間6月6日6時

場所：Dolby Theatre、ロサンゼルス。世界向けライブ配信あり

Geoff Keighley氏とLucy James氏が司会を務めるSummer Game Festは、約2時間にわたり、全プラットフォームを対象にワールドプレミアや大型発表を行う。

事前のティーザーでは、「Blood of the Dawnwalker」と「Lara Croft: Legacy of Atlantis」が紹介されている。メインショーの後には、米太平洋時間16時、日本時間6月6日8時からDay of the Devsが続き、60本超の今後発売予定のインディーゲームが取り上げられる。

周辺イベントとして、Latin American Games Showcase、Women Led Games Showcase、Access-Ability Summer Showcase、Wholesome Direct、Story Rich Showcase、Gayming Pride Paradeなども予定されている。

■Future Games Show Summer Showcase：40本超の発表を予定

日程：6月6日（土）

時間：米太平洋時間12時／米東部時間15時／英国夏時間20時、日本時間6月7日4時

配信：Future Games Show公式YouTube、Twitch、X、Steam

GamesRadarのFuture Games Show Summer Showcaseは、Troy Baker氏とAlix Wilton Regan氏が司会を務める。2時間の配信では、40本超のゲームについて、ワールドプレミア、独占トレーラー、サプライズ的なデモ公開が行われる予定だ。

メインショー直後には、SFアクションアドベンチャーRPG「Exodus」の拡張ゲームプレイ公開も予定されている。

■Xbox Games Showcase 2026：Xbox 25周年、FableやGearsに注目

日程：6月7日（日）

時間：米太平洋時間10時／米東部時間13時／英国夏時間18時、日本時間6月8日2時

配信：Xbox公式YouTube、Twitch、Facebookなど。40以上の言語配信あり

Microsoftは、Xboxブランド25周年を記念するXbox Games Showcase 2026で週を締めくくる。ショーケースでは、Xboxファーストパーティスタジオとサードパーティパートナーの今後のタイトルについて、初公開のゲームプレイや新情報が紹介される。

XboxのMatt Booty氏は、2027年2月に延期された「Fable」が同ショーケースで新たに紹介されることを確認している。「Halo: Campaign Evolved」と「Call of Duty: Modern Warfare 4」に関するアップデートも見込まれている。

メインショーの直後には、開発元The Coalition Studioによる「Gears of War: E-Day Direct」が配信される。新たなゲームプレイとストーリー情報を通じて、前日譚であるEmergence Dayが紹介される。

■PC Gaming Show 2026：50本超のPCゲームを紹介

日程：6月7日（日）

時間：米太平洋時間12時／米東部時間15時／英国夏時間20時、日本時間6月8日4時

配信：YouTube、Twitch、X、Steam

PC Gaming Showは、Xbox Games Showcaseと同じ日程で開催される。2026年版は、同年に予定される3回のPC Gaming Showイベントのうち最初のものとなる。後日、Tokyo DirectとMost Wanted版も予定されている。

今回の配信では、50本超のPCゲームが取り上げられ、ワールドプレミアのトレーラー、独占発表、開発者インタビュー、今後発売予定のタイトルのアップデートが含まれる。





■注目ポイントQ&A

●Summer Game Fest 2026はいつ開催される？

Summer Game Fest 2026は、米太平洋時間6月5日14時、米東部時間17時、日本時間では6月6日6時に開催される。ロサンゼルスのDolby Theatreからライブ配信され、Geoff Keighley氏とLucy James氏が司会を務める。配信時間は約2時間で、その後にDay of the Devsが続く。

●Microsoft Build 2026を無料で見るには？

Microsoft Build 2026の開幕基調講演は、build.microsoft.comとMicrosoft公式YouTubeで無料配信される。開始時刻は米東部時間6月2日12時30分、米太平洋時間9時30分、日本時間6月3日1時30分。全セッションはイベント後にオンデマンドで視聴可能とされている。

●Xbox Games Showcase 2026はいつ？

Xbox Games Showcase 2026は、米太平洋時間6月7日10時、米東部時間13時、英国夏時間18時、日本時間6月8日2時に配信される。Xbox公式YouTube、Twitch、Facebookなどで、40以上の言語に対応する。直後には「Gears of War: E-Day Direct」が予定されている。

●2026年6月第1週の主なゲーム発表イベントは？

主なゲーム関連イベントは、PlayStation State of Play、Summer Game Fest、Future Games Show Summer Showcase、Xbox Games Showcase、PC Gaming Show。日本時間では、State of Playが6月3日6時、Summer Game Festが6月6日6時、Future Games Showが6月7日4時、Xbox Games Showcaseが6月8日2時、PC Gaming Showが6月8日4時に予定されている。