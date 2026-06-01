豪ドル円114円台　円安と高金利で115円突破視野

■豪ドル円114円台、次は115円突破か

豪ドル円が、歴史的な高値圏で推移している。市場では、豪州の高金利政策が長期化するとの見方に加え、日本円の弱さも重なって、「次は115円突破を試す展開になる」との声が広がっている。

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ドル円だけでなく、豪ドル円も2026年の円安相場を象徴する通貨ペアとして、存在感を強めている。

足元の豪ドル円は、114円台まで上昇しており、約30年ぶりとなる高値圏で推移している。背景には、豪州準備銀行（RBA）がインフレ警戒姿勢を維持している一方、日本銀行は慎重な金融政策を続けていることがある。

日豪の金利差は依然として大きく、円を売って豪ドルを買う流れが続きやすい環境になっている。

特に市場で意識されているのが、「豪州は高金利が長期化する」という見方だ。米国や欧州では利下げ期待が広がり始めているものの、豪州ではサービス価格や賃金上昇を背景にインフレ圧力が根強く残っている。そのため市場では、「RBAは想定より長く高金利を維持する可能性がある」との見方が強まり、それが豪ドル買いにつながっている。

■高金利通貨として資金流入

豪ドルは、高金利通貨として世界的に人気を集めている。特に日本円との金利差は大きく、投資家にとっては円を売って豪ドルを保有することで金利収入を狙いやすい状況が続いている。

日本国内では、新NISAを通じた海外投資の拡大も続いており、個人投資家の外貨需要は強い。高配当資産や高金利通貨への関心も高まっているため、豪ドル円には継続的に資金が流入しやすい構図になっている。

また、海外ヘッジファンドや機関投資家によるキャリートレードも活発化している。円を低金利で調達し、高金利の豪ドルで運用する取引は、依然として魅力が大きく、豪ドル円相場の押し上げ要因になっている。

■資源価格上昇も豪ドル支援

豪州は鉄鉱石や天然ガス、石炭などを輸出する世界有数の資源国であり、資源価格の上昇は豪ドルにとって追い風になりやすい。中東情勢の緊迫化やエネルギー価格上昇を背景に、市場では資源関連通貨への資金流入が続いている。

さらに中国景気への期待も、豪ドル相場を支える重要な材料だ。中国は豪州最大の輸出先であり、中国経済が回復基調を強めれば、豪州経済への恩恵も大きい。そのため、中国政府による景気刺激策や不動産支援策への期待が高まる局面では、豪ドル買いが入りやすくなる。

一方で、中国景気の悪化や世界的な株安が進んだ場合には、豪ドルが急速に売られるリスクもある。豪ドルは「リスクオン通貨」としての性格も強く、投資家心理の悪化局面では値動きが荒くなりやすい。

■115円突破なら円安加速も

市場では、豪ドル円が115円を突破できるかが、次の焦点になっている。115円台に乗せた場合、短期筋の買い戻しやストップロス注文を巻き込みながら、一段高となる可能性も意識され始めている。

ドル円が160円方向を意識する中で、クロス円全体にも円売り圧力が広がっている。豪ドル円はその代表的な通貨ペアの一つであり、「高金利」「資源価格」「円安」という3つのテーマが重なっていることで、市場の注目度は一段と高まっている。

もっとも、急速な円安進行には日本政府・日銀のけん制も強まりそうだ。ドル円への介入警戒感が高まれば、クロス円全体が短期的に調整する可能性もある。

ただ市場では、「日本円の弱さは構造的」との見方が依然として根強く、2026年後半に向けても豪ドル円相場への関心は高まり続けそうだ。（記事：Osaka Okay・記事一覧を見る）