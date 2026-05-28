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東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
*16:11JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか保険業、電力・ガス業、銀行業、その他製品なども下落。一方、金属製品が上昇率トップ。そのほかパルプ・紙、小売業、海運業、ゴム製品なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 金属製品 ／ 1,965.23 ／ 1.12
2. パルプ・紙 ／ 635.9 ／ 1.05
3. 小売業 ／ 2,229.88 ／ 0.77
4. 海運業 ／ 1,986.02 ／ 0.66
5. ゴム製品 ／ 5,440.5 ／ 0.65
6. サービス業 ／ 3,296.28 ／ 0.63
7. 電気機器 ／ 8,356.29 ／ 0.61
8. 輸送用機器 ／ 4,780.44 ／ 0.57
9. 建設業 ／ 2,718.06 ／ 0.32
10. 鉄鋼 ／ 730.57 ／ 0.01
11. 化学工業 ／ 3,210.55 ／ -0.05
12. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,668.91 ／ -0.05
13. 鉱業 ／ 1,079.12 ／ -0.19
14. ガラス・土石製品 ／ 2,592.83 ／ -0.29
15. 食料品 ／ 2,681.21 ／ -0.36
16. 石油・石炭製品 ／ 2,754.86 ／ -0.39
17. 空運業 ／ 225.34 ／ -0.42
18. 精密機器 ／ 14,526.34 ／ -0.47
19. 証券業 ／ 814.77 ／ -0.53
20. その他金融業 ／ 1,497.88 ／ -0.58
21. 繊維業 ／ 926.48 ／ -0.63
22. 陸運業 ／ 2,167.9 ／ -0.64
23. 機械 ／ 4,927.04 ／ -0.64
24. 卸売業 ／ 5,976.81 ／ -0.70
25. 不動産業 ／ 2,489.84 ／ -0.75
26. 水産・農林業 ／ 743.55 ／ -0.82
27. 医薬品 ／ 3,842.07 ／ -0.89
28. 情報・通信業 ／ 8,241.66 ／ -1.12
29. その他製品 ／ 5,577.19 ／ -1.21
30. 銀行業 ／ 629.99 ／ -1.59
31. 電力・ガス業 ／ 670.38 ／ -1.67
32. 保険業 ／ 3,574.91 ／ -1.84
33. 非鉄金属 ／ 6,652.09 ／ -3.13《CS》
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