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5/25の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:27JST 5/25
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（63339.07、+1654.93）
・NYダウは上昇（50579.70、+294.04）
・ナスダック総合指数は上昇（26343.97、+50.87）
・SOX指数は上昇（12202.54、+238.46）
・米長期金利は低下
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・シカゴ日経225先物は下落（63335、-5）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・米原油先物相場は上昇（96.60、+0.25）
・ドル円相場（158.80-90）
・4月東京地区百貨店売上高
・4月全国百貨店売上高
・1-3月期シンガポールGDP
・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)
・5月ブラジルFGV消費者信頼感
・ブラジル週次景気動向調査
・ブラジル貿易収支(先週)
・米国株式市場は祝日のため休場(メモリアルデー)
・英国株式市場は祝日のため休場(スプリング・バンクホリデー)
・香港株式市場は祝日のため休場(仏誕節の振替休日)《YY》
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