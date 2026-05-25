*08:27JST 5/25

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（63339.07、+1654.93）

・NYダウは上昇（50579.70、+294.04）

・ナスダック総合指数は上昇（26343.97、+50.87）

・SOX指数は上昇（12202.54、+238.46）

・米長期金利は低下

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・シカゴ日経225先物は下落（63335、-5）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・米原油先物相場は上昇（96.60、+0.25）

・ドル円相場（158.80-90）

・4月東京地区百貨店売上高

・4月全国百貨店売上高

・1-3月期シンガポールGDP

・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)

・5月ブラジルFGV消費者信頼感

・ブラジル週次景気動向調査

・ブラジル貿易収支(先週)

・米国株式市場は祝日のため休場(メモリアルデー)

・英国株式市場は祝日のため休場(スプリング・バンクホリデー)

・香港株式市場は祝日のため休場(仏誕節の振替休日)《YY》