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今日の注目スケジュール：GDP速報値、英失業率、欧ユーロ圏貿易収支など

2026年5月19日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：GDP速報値、英失業率、欧ユーロ圏貿易収支など
＜国内＞
08:50　GDP速報値(1-3月)　1.6％　1.3％
08:50　GDPデフレーター(1-3月)　3.1％　3.4％
08:50　GDP民間消費支出(1-3月)　0.1％　0.3％
08:50　GDP民間企業設備(1-3月)　0.2％　1.3％
13:30　鉱工業生産(3月)　　-0.5％
13:30　設備稼働率(3月)　　-0.1％
13:30　第3次産業活動指数(3月)　-0.5％　-0.4％


＜海外＞
15:00　英・ILO失業率 (1-3月)　　4.9％
15:00　英・失業率(4月)　　4.4％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.37％
18:00　欧・ユーロ圏貿易収支(3月)　　115億ユーロ
21:30　加・消費者物価指数(4月)　3.0％　2.4％
23:00　米・中古住宅販売成約指数(4月)　1.6％　1.5％


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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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