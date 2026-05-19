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今日の注目スケジュール：GDP速報値、英失業率、欧ユーロ圏貿易収支など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：GDP速報値、英失業率、欧ユーロ圏貿易収支など
＜国内＞
08:50 GDP速報値(1-3月) 1.6％ 1.3％
08:50 GDPデフレーター(1-3月) 3.1％ 3.4％
08:50 GDP民間消費支出(1-3月) 0.1％ 0.3％
08:50 GDP民間企業設備(1-3月) 0.2％ 1.3％
13:30 鉱工業生産(3月) -0.5％
13:30 設備稼働率(3月) -0.1％
13:30 第3次産業活動指数(3月) -0.5％ -0.4％
＜海外＞
15:00 英・ILO失業率 (1-3月) 4.9％
15:00 英・失業率(4月) 4.4％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.37％
18:00 欧・ユーロ圏貿易収支(3月) 115億ユーロ
21:30 加・消費者物価指数(4月) 3.0％ 2.4％
23:00 米・中古住宅販売成約指数(4月) 1.6％ 1.5％
米・フィラデルフィア連銀総裁が基調講演・討論会に参加
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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