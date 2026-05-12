体験型イベント「BMW Mキャラバン2026」福岡で16・17日に開催

BMWは、全国を巡回する体験型イベント「BMW Mキャラバン2026」を開催しており、5月16日および17日には、ソラリアプラザ（福岡県福岡市中央区天神2丁目2-43福岡県）一階のイベント・スペース「ゼファ」にて、「BMW Mキャラバン2026 in福岡」を開催する。BMWの高性能モデルブランド「M」の魅力を体感できるイベントとして、各地のBMW正規ディーラーを会場に札幌、大阪での開催が行なわれた。福岡の後には、名古屋、広島、仙台での開催が予定されている。

今回の「BMW Mキャラバン2026」では、BMW MモデルおよびMパフォーマンスモデルを中心とした展示・試乗プログラムを展開。来場者は、サーキット由来の走行性能と日常域での快適性を両立したBMW Mシリーズの世界観を体感できる内容となっている。

イベントでは、最新のMハイ・パフォーマンスモデルに加え、電動化技術を採用したMモデルも紹介。BMWが推進する高性能車の電動化戦略を実際に体感できる機会として位置付ける。試乗プログラムでは、加速性能やハンドリング性能、ドライバーとの一体感を重視したMモデルならではの走りを体験できるという。

また、会場ではBMW M専用アクセサリーやライフスタイルアイテムの展示・販売も予定されているほか、ブランドヒストリーを紹介するコンテンツも展開。モータースポーツ活動を背景に進化を続けるBMW Mブランドの魅力を幅広く発信する。

BMW Mは1972年に設立されたBMWの高性能車開発部門で、モータースポーツで培った技術を市販車へフィードバックしてきた。近年は高出力エンジンモデルに加え、電動化技術を組み合わせた次世代Mモデルの投入も進めている。

「BMW Mキャラバン2026」の詳細な開催スケジュールや参加方法については、BMW Japan公式サイトおよび各正規ディーラーを通じて順次案内される予定だ。