*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2ワシントンホテル、テラドローン、グローバルセキュなど

銘柄名<コード>1日終値⇒前日比

ストライクグループ＜6196＞ 1187 -127

9月期業績見通し公表も市場期待は下振れへ。

コカBJH＜2579＞ 3283 -134

第1四半期は事業損失を計上。

インフォマート＜2492＞ 398 -33

第1四半期大幅増益もコンセンサス下回る。

クレハ＜4023＞ 3660 -240

一転営業赤字への下方修正を嫌気。

スミダコーポレーション＜6817＞ 1238 -108

第1四半期増益決算も進捗率は低く。

太陽誘電＜6976＞ 6143 -249

村田製作所の伸び悩みなどで利食い売り優勢。

SBI新生銀行＜8303＞ 1717 -118

1日の決算発表を売り材料視も。

GMOインターネット＜4784＞ 580 +10

公募株還流後の需給悪化が続く。

カゴメ＜2811＞ 2575 -113

第1四半期の2ケタ営業減益決算を嫌気。

東海旅客鉄道＜9022＞ 3611 -133

今期の大幅減益ガイダンス嫌気の動きが継続。

ミスミグループ本社＜9962＞ 3428 -161

30日は決算発表後に大幅高となっており。

富士通＜6702＞ 3075 -105

決算ネガティブ視の動きが継続。

関西電力＜9503＞ 2404 -101.5

今期の大幅減益計画をマイナス視。

レーザーテック＜6920＞ 42930 +240

10-12月期はコンセンサス下振れ決算に。

アストマックス＜7162＞ 298 +80

前期の最終黒字転換などをポジティブ視。

ワシントンホテル＜4691＞ 2351 +321

藤田観光の株式取得が発表されている。

アズジェント＜4288＞ 727 +27

リバウンド狙った値幅取りの動き活発化。

ファンデリー＜3137＞ 257 +29

大幅増益見通しや優待制度拡充で。

太洋物産＜9941＞ 1127 +102

高値からほぼ半値までの調整で。

ザインエレクトロニクス＜6769＞ 1292 +104

ドローン関連株として一部で取り上げられている。

HODL 1<2345> 186 -80

新株予約権の募集を発表。

ReYuu<9425> 273 -54

30日の大幅上昇を受けて戻り売り優勢。

グローバルセキュ<4417> 2682 +185

営業利益が前期38.6％増・今期31.3％増予想。

パワーエックス<485A> 10480 -210

大型定置用蓄電システムの大口受注を2件発表。

シーユーシー<9158> 776 -147

営業利益が前期8.2％増だが今期34.3％減予想。

ファンデリー＜3137＞ 257 +29

営業利益が前期黒字転換・今期42.8％増予想。株主優待制度の拡充も発表。

ギックス<9219> 902 -21

26年6月期業績予想を下方修正。下値は限定的。

CaSy<9215> 914 +44

値動きの軽さから買い集める。

フライヤー<323A> 469 -56

30日ストップ安の売り地合いが継続。

ヒューマンメイド<456A> 1452 +96

年初来高値更新し人気化。

アーキテクツSJ<6085> 515 -100

30日に高値をつけたが長い上ひげ・陰線となり手仕舞い売り誘う。

テラドローン<278A> 10770 +1500

ウクライナ企業と資本業務提携し

新型迎撃ドローンを発売すると発表し30日ストップ高。《CS》