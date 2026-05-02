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前日に動いた銘柄 part2ワシントンホテル、テラドローン、グローバルセキュなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2ワシントンホテル、テラドローン、グローバルセキュなど
銘柄名<コード>1日終値⇒前日比
ストライクグループ＜6196＞ 1187 -127
9月期業績見通し公表も市場期待は下振れへ。
コカBJH＜2579＞ 3283 -134
第1四半期は事業損失を計上。
インフォマート＜2492＞ 398 -33
第1四半期大幅増益もコンセンサス下回る。
クレハ＜4023＞ 3660 -240
一転営業赤字への下方修正を嫌気。
スミダコーポレーション＜6817＞ 1238 -108
第1四半期増益決算も進捗率は低く。
太陽誘電＜6976＞ 6143 -249
村田製作所の伸び悩みなどで利食い売り優勢。
SBI新生銀行＜8303＞ 1717 -118
1日の決算発表を売り材料視も。
GMOインターネット＜4784＞ 580 +10
公募株還流後の需給悪化が続く。
カゴメ＜2811＞ 2575 -113
第1四半期の2ケタ営業減益決算を嫌気。
東海旅客鉄道＜9022＞ 3611 -133
今期の大幅減益ガイダンス嫌気の動きが継続。
ミスミグループ本社＜9962＞ 3428 -161
30日は決算発表後に大幅高となっており。
富士通＜6702＞ 3075 -105
決算ネガティブ視の動きが継続。
関西電力＜9503＞ 2404 -101.5
今期の大幅減益計画をマイナス視。
レーザーテック＜6920＞ 42930 +240
10-12月期はコンセンサス下振れ決算に。
アストマックス＜7162＞ 298 +80
前期の最終黒字転換などをポジティブ視。
ワシントンホテル＜4691＞ 2351 +321
藤田観光の株式取得が発表されている。
アズジェント＜4288＞ 727 +27
リバウンド狙った値幅取りの動き活発化。
ファンデリー＜3137＞ 257 +29
大幅増益見通しや優待制度拡充で。
太洋物産＜9941＞ 1127 +102
高値からほぼ半値までの調整で。
ザインエレクトロニクス＜6769＞ 1292 +104
ドローン関連株として一部で取り上げられている。
HODL 1<2345> 186 -80
新株予約権の募集を発表。
ReYuu<9425> 273 -54
30日の大幅上昇を受けて戻り売り優勢。
グローバルセキュ<4417> 2682 +185
営業利益が前期38.6％増・今期31.3％増予想。
パワーエックス<485A> 10480 -210
大型定置用蓄電システムの大口受注を2件発表。
シーユーシー<9158> 776 -147
営業利益が前期8.2％増だが今期34.3％減予想。
ファンデリー＜3137＞ 257 +29
営業利益が前期黒字転換・今期42.8％増予想。株主優待制度の拡充も発表。
ギックス<9219> 902 -21
26年6月期業績予想を下方修正。下値は限定的。
CaSy<9215> 914 +44
値動きの軽さから買い集める。
フライヤー<323A> 469 -56
30日ストップ安の売り地合いが継続。
ヒューマンメイド<456A> 1452 +96
年初来高値更新し人気化。
アーキテクツSJ<6085> 515 -100
30日に高値をつけたが長い上ひげ・陰線となり手仕舞い売り誘う。
テラドローン<278A> 10770 +1500
ウクライナ企業と資本業務提携し
新型迎撃ドローンを発売すると発表し30日ストップ高。《CS》
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