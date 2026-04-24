*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1カカクコム、カーリット、オプトランなど

銘柄名<コード>23日終値⇒前日比

SBI新生銀行＜8303＞ 1747 +112

26年3月期純利益と配当見込みを上方修正。

石塚硝＜5204＞ 3175 -215

27年3月期営業利益15.9％減予想。

森六＜4249＞ 2403 +82

26年3月期業績見込みを上方修正。

日本興業＜5279＞ 1404 +104

26年3月期業績見込みを上方修正。

未来工＜7931＞ 2844 -316

営業利益は前期2.5％減・今期12.8％減予想。

ダイドー＜3205＞ 719 +29

26年3月期売上高と営業利益見込みを上方修正。

ソシオネクスト＜6526＞ 2002.5 +132.5

米TIの決算が手掛かり材料か。

カカクコム＜2371＞ 2621 +500

EQTが同社の買収を検討と伝わる。

カーリット＜4275＞ 2882 +287

防衛関連として関心高まる状況か。

石油資源開発＜1662＞ 2315 +188

前日には長期計画の策定も発表しており。

芝浦メカトロニクス＜6590＞ 4900 +310

SOX指数は16連騰に。

キヤノンマーケティングジャパン＜8060＞ 3742 +142

第1四半期業績はコンセンサス大幅上振れ。

オプトラン＜6235＞ 3935 +305

データセンター向け光関連として関心続く。

ルネサスエレクトロニクス＜6723＞ 3300 +207

米TIの決算内容など評価。

ソフトバンクグループ＜9984＞ 5837 +217

ナスダック指数連日の上昇も支援に。

三菱重工業＜7011＞ 4754 +246

ボーイングが決算を好感して関連銘柄として上昇。

住友ファーマ＜4506＞ 2004.5 +14.5

メリルリンチ日本証券の目標株価下げで直近下落も。

ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 1481 +79

アイリスオーヤマの買い増し期待などから押し目買いも。

武蔵精密工業＜7220＞ 4555 +110

連日の急伸でショートカバーも優勢か。

INPEX＜1605＞ 3969 +162

エネルギー輸送停滞長期化懸念で原油相場が上昇。《CS》