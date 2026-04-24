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前日に動いた銘柄 part1カカクコム、カーリット、オプトランなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1カカクコム、カーリット、オプトランなど
銘柄名<コード>23日終値⇒前日比
SBI新生銀行＜8303＞ 1747 +112
26年3月期純利益と配当見込みを上方修正。
石塚硝＜5204＞ 3175 -215
27年3月期営業利益15.9％減予想。
森六＜4249＞ 2403 +82
26年3月期業績見込みを上方修正。
日本興業＜5279＞ 1404 +104
26年3月期業績見込みを上方修正。
未来工＜7931＞ 2844 -316
営業利益は前期2.5％減・今期12.8％減予想。
ダイドー＜3205＞ 719 +29
26年3月期売上高と営業利益見込みを上方修正。
ソシオネクスト＜6526＞ 2002.5 +132.5
米TIの決算が手掛かり材料か。
カカクコム＜2371＞ 2621 +500
EQTが同社の買収を検討と伝わる。
カーリット＜4275＞ 2882 +287
防衛関連として関心高まる状況か。
石油資源開発＜1662＞ 2315 +188
前日には長期計画の策定も発表しており。
芝浦メカトロニクス＜6590＞ 4900 +310
SOX指数は16連騰に。
キヤノンマーケティングジャパン＜8060＞ 3742 +142
第1四半期業績はコンセンサス大幅上振れ。
オプトラン＜6235＞ 3935 +305
データセンター向け光関連として関心続く。
ルネサスエレクトロニクス＜6723＞ 3300 +207
米TIの決算内容など評価。
ソフトバンクグループ＜9984＞ 5837 +217
ナスダック指数連日の上昇も支援に。
三菱重工業＜7011＞ 4754 +246
ボーイングが決算を好感して関連銘柄として上昇。
住友ファーマ＜4506＞ 2004.5 +14.5
メリルリンチ日本証券の目標株価下げで直近下落も。
ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 1481 +79
アイリスオーヤマの買い増し期待などから押し目買いも。
武蔵精密工業＜7220＞ 4555 +110
連日の急伸でショートカバーも優勢か。
INPEX＜1605＞ 3969 +162
エネルギー輸送停滞長期化懸念で原油相場が上昇。《CS》
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