日経平均急騰の裏側　AIと受給が作る2026年相場の正体と生存戦略

日経平均株価や米国株が高値圏で推移する中、ニュースでは「好決算」や「金利見通し」といった“表の理由”が並ぶ。しかし実際のマーケットでは、特定銘柄への資金集中や、AIアルゴリズムによる機械的な売買が複雑に絡み合い、価格が動く場面が増えている。

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「上がっている理由はわかるが、自分の持ち株は上がらない」「急落したと思ったら急反発し、どっちが本物かわからない」――そんな違和感を抱く投資家に向けて、相場急騰の“舞台裏”と、生き残るための運用ルールを整理する。

■1. 「半導体・AI株」への極端な偏りが生む歪み

現在の上昇相場を読み解く最大の鍵は、AI・半導体関連といった少数テーマへの「資金の偏り」だ。

指数は強く見えるが、実態は時価総額が大きく流動性の高い大型株が指数を押し上げている「歪（いびつ）な上昇」であるケースが少なくない。

日経平均が先行して上がり、TOPIX（東証株価指数）が鈍い時は、主役が限られた“偏り相場”だ。この構造を理解していないと、「指数は高いのに自分の資産は増えない」という焦りから、高値掴みをするリスクが高まる。

■2. CTAとアルゴリズムが引き起こす「踏み上げ」の正体

相場の乱高下を増幅させているのが、CTA（商品投資顧問）などのトレンドフォロワーだ。彼らは予測ではなく、価格の動きやボラティリティ（変動率）に反応して機械的に売買を行う。

特に注意すべきは「ショートカバー（空売りの買い戻し）」だ。相場に違和感を持った投資家が逆張りの売りを出すほど、それが価格上昇時の買い戻し燃料となり、さらなる急騰を招く「踏み上げ」が起きる。

2026年の市場は、こうした受給の連鎖によって、合理的な理由を超えた値動きが発生しやすい環境にある。

■3. 2026年の情報過多を「ノイズ」に変えない知恵

現代の投資家は、SNSやAIによる要約記事など、24時間絶え間なく情報にさらされている。しかし、ヘッドライン（見出し）に反応して売買を繰り返す「ノイズ・トレーディング」は、アルゴリズムの格好の餌食となりがちだ。

こうした局面では、あえて「何もしない時間」を作り、ドルコスト平均法による積立投資を軸に据えることが、結果として最強の防御兼攻撃となる。

短期の乱高下は、長期的な資産形成における「単なる通過点」に過ぎないと割り切るマインドセットが、2026年の荒相場では特に求められる。

■4. 予測を捨てて生き残る「資産防衛」のルール

ヘッドライン一つでアルゴリズムが反応する時代に、個人投資家が「天井や底」を当てるのは至難の業だ。大切なのは、予測に頼らず「仕組み」で生き残ることだ。

・資産配分の固定（分散）: 株だけに資産を寄せすぎず、現金、超短期債、金（ゴールド）などを組み合わせることで、突発的なショックへの耐久力を高める。

・実質リターンで考える: インフレで通貨価値が揺らぐ局面では、円建ての利益だけでなく「購買力が維持できているか」という視点を持つことが資産防衛の要となる。

・ルールへの追随: 「おかしい」という感情で逆張りをするのではなく、トレンドや自身の決めた損切りルールに従うことで、致命的な損失を防ぐ。

■おわりに

相場の理由は常に後付けだ。重要なのは「なぜ上がったか」という正解探しではなく、次の相場にも参加できる状態で生き残ること。舞台裏の構造を冷静に見極め、感情を排した運用ルールを徹底することこそが、この不透明な時代における投資の最適解といえる。（記事：岩谷栄一郎・記事一覧を見る）