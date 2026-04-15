*09:53JST 4/15

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（57877.39、+1374.62）

・NYダウは上昇（48535.99、+317.74）

・ナスダック総合指数は上昇（23639.08、+455.34）

・SOX指数は上昇（9224.12、+184.60）

・シカゴ日経225先物は上昇（58845、+815）

・米長期金利は低下

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・米原油先物相場は下落（91.28、-7.80）

・為替相場は円高・ドル安（158.70-80）

・2月コア機械受注

・国債買い入れオペ(日本銀行)

・日証協会長が会見

・3月訪日外客数

・3月米国輸入物価指数

・4月米国ニューヨーク連銀製造業景気指数

・4月米国NAHB住宅市場指数

・米国地区連銀経済報告(ベージュブック)公表

・2月米国対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)

・2月ユーロ圏鉱工業生産指数

・4月ブラジルFGV消費者物価指数(IGP-10)

・2月ブラジル小売売上高

・3月インド貿易収支

・3月インド輸出

・3月インド輸入

・3月インド失業率

・米国ボウマン連邦準備制度理事会(FRB)副議長と英中銀総裁が講演

・英中銀総裁が講演《YY》