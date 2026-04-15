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4/15の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*09:53JST 4/15
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（57877.39、+1374.62）
・NYダウは上昇（48535.99、+317.74）
・ナスダック総合指数は上昇（23639.08、+455.34）
・SOX指数は上昇（9224.12、+184.60）
・シカゴ日経225先物は上昇（58845、+815）
・米長期金利は低下
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・米原油先物相場は下落（91.28、-7.80）
・為替相場は円高・ドル安（158.70-80）
・2月コア機械受注
・国債買い入れオペ(日本銀行)
・日証協会長が会見
・3月訪日外客数
・3月米国輸入物価指数
・4月米国ニューヨーク連銀製造業景気指数
・4月米国NAHB住宅市場指数
・米国地区連銀経済報告(ベージュブック)公表
・2月米国対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)
・2月ユーロ圏鉱工業生産指数
・4月ブラジルFGV消費者物価指数(IGP-10)
・2月ブラジル小売売上高
・3月インド貿易収支
・3月インド輸出
・3月インド輸入
・3月インド失業率
・米国ボウマン連邦準備制度理事会(FRB)副議長と英中銀総裁が講演
・英中銀総裁が講演《YY》
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