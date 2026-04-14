*10:16JST ZETA---アマノフーズ公式ECにZETA RECOMMEND導入

ZETA＜6031＞は14日、アサヒグループ食品が運営する「アマノフーズ」公式オンラインショップにレコメンドエンジン「ZETA RECOMMEND」が導入されたと発表した。

導入により、サイト内の回遊性向上およびクロスセル創出を支援し、購買体験の高度化を図る。

同施策ではトップページに「人気ランキング」を表示し、売れ筋商品を一覧化することで商品選択の利便性を向上させた。特に初回訪問ユーザーに対して購買判断を後押しする効果が期待されるほか、「お味噌汁」「にゅうめん」「丼の具・雑炊」「スープ」「カレー・シチュー」などジャンル別ランキングも展開し、関心領域に応じた商品接点を拡大することで平均購入点数の増加およびCVR改善に寄与する。

また商品詳細ページでは、閲覧商品や購入履歴に基づく「おすすめ商品」を表示する機能を実装。例えば「ハンバーグ」閲覧時には関連する丼商品、「お味噌汁」閲覧時には別種味噌汁などを提示し、新たな商品との接点を創出する。これにより同時購入を促進し、クロスセル拡大とCVR向上を実現する仕組みを構築した。《KT》