*08:00JST 米国株式市場は上昇、イラン停戦協議の再開期待

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（13日）

APR13

Ｏ 56505（ドル建て）

Ｈ 57760

Ｌ 55950

Ｃ 57675 大証比+1095（イブニング比+15）

Vol 5672



APR13

Ｏ 56400（円建て）

Ｈ 57745

Ｌ 55930

Ｃ 57660 大証比+1080（イブニング比+0）

Vol 22270

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（13日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル159.37円換算）で、アイシン精機＜7203＞、日立

製作所＜6501＞、ディスコ＜6146＞などが上昇（下落）し、全般買い（売り）優

勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 15.09 0.00 2405 16

8

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.86 0.04 5466 12

1

8035 (TOELY) 住友商事 38.58 -0.12 6148 11

3

6758 (SONY.N) TDK 14.61 -0.07 2328 6

2

9432 (NTTYY) KDDI 16.40 0.25 2614 -

6

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.06 0.08 975 24.

7

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.14 0.70 4963 11

5

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 12.42 0.60 3959 19

5

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 3.59 4912 20

7

4063 (SHECY) 信越化学工業 21.21 0.51 6760 9

8

8001 (ITOCY) 丸紅 379.99 1.98 6056 12

4

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.65 0.02 6893 15

8

8031 (MITSY) 東京エレク 136.36 -5.09 43463 100

3

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7172 17

6

4568 (DSNKY) 第一三共 17.40 -0.09 2773 41.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.98 -0.38 2544 21.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.74 -0.07 1015 -988.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 33.00 -0.30 1753 25.

5

7267 (HMC.N) スズキ 46.17 0.09 1840 2

3

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.75 -0.08 5976 2

3

6902 (DNZOY) ファナック 19.78 -0.02 6305 12

3

4519 (CHGCY) 中外製薬 27.10 -0.11 8638 5

3

4661 (OLCLY) オリエンランド 16.35 0.03 2606

5

8411 (MFG.N) オリックス 31.04 0.04 4947 11

2

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.82 -0.21 20431 19

6

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.82 -0.26 5680 4

4

7741 (HOCPY) キヤノン 27.62 0.13 4402 2

8

6503 (MIELY) 三菱電機 74.13 0.73 5907 9

3

6981 (MRAAY) 日東電工 20.47 0.32 3262 4

0

7751 (CAJPY) 任天堂 13.12 0.12 8364 6

7

6273 (SMCAY) SMC 22.97 0.67 73215 143

5

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.40 -0.04 351 4.

2

6146 (DSCSY) ディスコ 43.30 1.10 69007 163

7

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.57 -0.23 2003

3

8053 (SSUMY) 三菱商事 33.59 -0.12 5353 7

8

6702 (FJTSY) 富士通 21.69 1.01 3457 11

8

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 129.00 17.40 20559 12

4

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.74 -0.08 3423 4

1

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.21 0.56 1946 8

9

8002 (MARUY) 三井物産 794.00 -3.18 6327 9

4

6723 (RNECY) ルネサス 8.14 -0.25 2595 6

4

6954 (FANUY) 京セラ 16.45 0.17 2622 46.

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 18.84 0.09 1501 26.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 29.17 0.16 4649 5

6

6301 (KMTUY) 小松製作所 44.63 1.07 7113 14

5

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.88 0.05 3149 3

1

6594 (NJDCY) 日本電産 3.25 -0.30 2072 -16

7

6857 (ATEYY) シスメックス 8.76 0.07 1396 10.

5

4543 (TRUMY) テルモ 13.64 0.18 2174 4

0

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.76 -0.02 1555 2

3

（時価総額上位50位、1ドル159.37円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（13日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7203 (TM.N) アイシン精機 15.09 2405 168 7.5

1

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 12.42 3959 195 5.1

8

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.21 1946 89 4.7

9

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4912 207 4.4

0

9104 (MSLOY) 川崎汽船 17.00 2709 106.5 4.0

9

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（13日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6594 (NJDCY) 日本電産 3.25 2072 -167 -7.4

6

5020 (JXHLY) ENEOS 17.67 1408 -19.5 -1.3

7

9432 (NTTYY) KDDI 16.40 2614 -6 -0.2

3

4689 (YAHOY) LINEヤフー 5.06 403 -0.8 -0.2

0



「米国株式市場概況」（13日）

ＮＹＤＯＷ

終値：48218.25 前日比：301.68

始値：47718.21 高値：48221.37 安値：47505.97

年初来高値：50188.14 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23183.74 前日比：280.84

始値：22849.23 高値：23187.96 安値：22795.82

年初来高値：23857.45 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6886.24 前日比：69.35

始値：6806.47 高値：6887.00 安値：6790.02

年初来高値：6978.60 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.898％ 米10年国債 4.288％

米国株式市場は上昇。ダウ平均は301.68ドル高の48218.25ドル、ナスダックは280.8

5ポイント高の23183.74で取引を終了した。

週末の停戦協議が決裂したため原油高を警戒した売りやゴールドマンサックスの決

算を嫌気した売りが重しとなり、寄り付き後、下落。その後、トランプ大統領が記

者団に、イランとの停戦協議再開の可能性を示唆したため、原油価格の反落に連れ

相場も買いに転じた。長期金利の低下も支援し、終盤にかけて上げ幅を拡大し、終

了。セクター別では、ソフトウエア・サービス、保険が上昇した一方、電気通信サ

ービスが下落した。

腫瘍学会社のレボリューション・メディシンズ（RVMD）は開発中の膵臓がん治療薬

「ダラキソンラシブ」が、第3相臨床試験で目標達成したことを明らかにし、上昇。

PCメーカーのHP（HPQ）やデル・テクノロジー（DELL）は半導体のエヌビディア（NV

DA）が大手PC企業買収模索との報道を受け、それぞれ思惑買いに上昇。クラウドテ

クノロジー会社のオラクル（ORCL）は新版Aconex機能を発表、さらに、イベントで

公益事業者向けに自社のAI機能の一部をアピールし、上昇。

料理関連・家具販売のウィリアムズ・ソノマ（WSM）はアナリストの投資判断引き上

げで上昇。ソフトウエア会社のパランティア・テクノロジーズ（PLTR）はキャシ

ー・ウッズ氏率いるアークインベストメンツによる買いに加え、トランプ大統領に

よるソーシャルメディア投稿を受け弱気見通しが後退し、上昇。フラッシュメモリ

半導体のサンディスク（SNDK）は来週ナスダック100指数の構成銘柄に新規採用が発

表され大幅高。金融のゴールドマン・サックス（GS）は第1四半期決算で株式トレー

ディング事業収入が過去最高を記録した一方、フィクストインカムトレーディング

部門の減益が嫌気され下落。

エヌビディア（NVDA）は取引終了後に発表した声明の中で、PC企業買収交渉に関す

る報道は「間違い」と否定した。HP（HPQ）やデル・テクノロジー（DELL）は時間外

取引で売られている。



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