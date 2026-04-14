*06:29JST 13日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は上昇、イラン停戦協議の再開期待

■NY株式：米国株式市場は上昇、イラン停戦協議の再開期待

米国株式市場は上昇。ダウ平均は301.68ドル高の48218.25ドル、ナスダックは280.85ポイント高の23183.74で取引を終了した。

週末の停戦協議が決裂したため原油高を警戒した売りやゴールドマンサックスの決算を嫌気した売りが重しとなり、寄り付き後、下落。その後、トランプ大統領が記者団に、イランとの停戦協議再開の可能性を示唆したため、原油価格の反落に連れ相場も買いに転じた。長期金利の低下も支援し、終盤にかけて上げ幅を拡大し、終了。セクター別では、ソフトウエア・サービス、保険が上昇した一方、電気通信サービスが下落した。

腫瘍学会社のレボリューション・メディシンズ（RVMD）は開発中の膵臓がん治療薬「ダラキソンラシブ」が、第3相臨床試験で目標達成したことを明らかにし、上昇。PCメーカーのHP（HPQ）やデル・テクノロジー（DELL）は半導体のエヌビディア（NVDA）が大手PC企業買収模索との報道を受け、それぞれ思惑買いに上昇。クラウドテクノロジー会社のオラクル（ORCL）は新版Aconex機能を発表、さらに、イベントで公益事業者向けに自社のAI機能の一部をアピールし、上昇。

料理関連・家具販売のウィリアムズ・ソノマ（WSM）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。ソフトウエア会社のパランティア・テクノロジーズ（PLTR）はキャシー・ウッズ氏率いるアークインベストメンツによる買いに加え、トランプ大統領によるソーシャルメディア投稿を受け弱気見通しが後退し、上昇。フラッシュメモリ半導体のサンディスク（SNDK）は来週ナスダック100指数の構成銘柄に新規採用が発表され大幅高。金融のゴールドマン・サックス（GS）は第1四半期決算で株式トレーディング事業収入が過去最高を記録した一方、フィクストインカムトレーディング部門の減益が嫌気され下落。

エヌビディア（NVDA）は取引終了後に発表した声明の中で、PC企業買収交渉に関する報道は「間違い」と否定した。HP（HPQ）やデル・テクノロジー（DELL）は時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）

■NY為替：米イラン停戦の選択肢存続の可能性、ドル買いは縮小

13日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円86銭まで上昇後、159円29銭まで反落し、159円42銭で引けた。米イラン停戦協議の決裂で原油価格が上昇、金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。その後、米3月中古住宅販売件数が予想を下回ったほか、トランプ大統領が記者団にイランが今朝接触をはかり依然合意を望んでいると発言し停戦の選択肢存続の可能性に原油価格が伸び悩み、米金利低下に伴いドル売りに転じた。

ユーロ・ドルは1.1680ドルから1.1765ドルまで上昇し、1.1760ドルで引けた。ユーロ・円は186円70銭から187円51銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3415ドルから1.3508ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.7912フランから0.7830フランまで下落した。

■NY原油：米国によるホルムズ海峡封鎖で上昇も時間外取引で100ドル割れ

13日のNY原油先物5月限は上昇。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比＋2.51ドル（＋2.60％）の99.08ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは97.03－105.63ドル。4月11日に行われた米国とイランの和平協議が決裂し、トランプ米大統領はホルムズ海峡の封鎖を通達したことから、アジア市場で105.63ドルまで買われた。ただ、米国とイランの協議が再開される可能性は消えていないため、米国市場の後半にかけて節目の100ドルを割り込んだ。通常取引終了後の時間外取引では主に98ドルを挟んだ水準で推移。

■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 53.35ドル +0.81ドル（+1.54％）

モルガン・スタンレー（MS） 181.14ドル +3.50ドル（+1.97％）

ゴールドマン・サックス（GS）890.79ドル -17.01ドル（-1.87％）

インテル（INTC） 65.18ドル +2.80ドル（+4.48％）

アップル（AAPL） 259.20ドル -1.28ドル（-0.49％）

アルファベット（GOOG） 319.21ドル +3.49ドル（+1.10％）

メタ（META） 634.53ドル +4.67ドル（+0.74％）

キャタピラー（CAT） 791.73ドル +1.07ドル（+0.13％）

アルコア（AA） 73.31ドル +0.28ドル（+0.38％）

ウォルマート（WMT） 124.57ドル -2.20ドル（-1.73％）《YY》