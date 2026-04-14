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出来高変化率ランキング（9時台）～JESCO HD、ライズなどがランクイン

2026年4月14日 10:08

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記事提供元：フィスコ

*10:08JST 出来高変化率ランキング（9時台）～JESCO HD、ライズなどがランクイン
JESCOHD＜1434＞がランクイン（9時35分時点）。ストップ高。前日取引終了後に、上期決算を発表している。営業利益は13.15億円（前年同期比2.1倍）。第1四半期の6.00億円（同2.1倍）から利益を伸ばした。26年8月期営業利益は18.00億円（前期比4.5％増）予想。注力分野である再生可能エネルギー及び通信システムを中心に受注が堅調。業務プロセス改革も進めている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月14日　9:35　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜7085＞ カーブスHD　　　 998400 　174893.56　 169.95% 0.1231%
＜9270＞ バリュエンスH　　　454800 　311262.86　 146.29% 0.0223%
＜6505＞ 東洋電　　　　　　　81700 　52386.36　 142.59% 0.1417%
＜5246＞ ELEMENTS　　1455600 　247226.26　 142.02% 0.1202%
＜9278＞ ブックオフGH　　　228500 　165683.32　 102.23% 0.1045%
＜9168＞ ライズ　　　　　　　561900 　94350.36　 83.9% -0.1443%
＜2462＞ ライク　　　　　　　90600 　62144.02　 83.5% 0.0211%
＜282A＞ GX半導10　　　　170130 　140058.38　 81.39% 0.062%
＜5892＞ yutori　　　　83600 　103009.4　 53.54% 0.052%
＜2972＞ サンケイRE　　　　1334 　119036.82　 49.02% 0.0007%
＜3168＞ MERF　　　　　　382700 　267027.02　 47.72% -0.1326%
＜1434＞ JESCO HD　　130300 　156674.28　 47.24% 0.2133%
＜505A＞ ギークリー　　　　　99500 　68466.06　 45.21% 0.0178%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　　4337 　35212.892　 44.4% 0.0181%
＜3922＞ PRTIMES　　　172000 　196583.24　 41.6% -0.0418%
＜3562＞ No．1　　　　　　53900 　54770.32　 40.45% 0.0491%
＜3444＞ 菊池製作　　　　　　503800 　247643.62　 39.28% -0.0054%
＜3236＞ プロパスト　　　　　453400 　91545.74　 38.45% -0.0217%
＜8699＞ HSHD　　　　　　55000 　59523.84　 31.5% 0.005%
＜3678＞ メディアドゥ　　　　99000 　87862.42　 30.32% -0.1132%
<369A> エータイ　　　　　　26200 　40224.4　 26.97% -0.0227%
<276A> ククレブ　　　　　　85300 　204255.7　 18.97% -0.0945%
<6616> トレックスセミ　　　66400 　113069.72　 18.34% 0.0775%
<4960> ケミプロ　　　　　　113100 　64653.34　 13.61% 0.0397%
<4055> ティアンドエス　　　173100 　225015.22　 11.46% 0.0623%
<223A> GXAIビック　　　71163 　74239.328　 11.11% 0.0328%
<4422> VALUENEX　　1225600 　975047.98　 10.35% 0.0809%
<278A> テラドローン　　　　742500 　3724359.3　 9.57% 0.0141%
<4833> Defコンサル　　　1141500 　82533.86　 4.79% 0.0461%
<6419> マースGHD　　　　53800 　141332　 4.35% -0.0192%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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