*10:08JST 出来高変化率ランキング（9時台）～JESCO HD、ライズなどがランクイン

JESCOHD＜1434＞がランクイン（9時35分時点）。ストップ高。前日取引終了後に、上期決算を発表している。営業利益は13.15億円（前年同期比2.1倍）。第1四半期の6.00億円（同2.1倍）から利益を伸ばした。26年8月期営業利益は18.00億円（前期比4.5％増）予想。注力分野である再生可能エネルギー及び通信システムを中心に受注が堅調。業務プロセス改革も進めている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [4月14日 9:35 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜7085＞ カーブスHD 998400 174893.56 169.95% 0.1231%

＜9270＞ バリュエンスH 454800 311262.86 146.29% 0.0223%

＜6505＞ 東洋電 81700 52386.36 142.59% 0.1417%

＜5246＞ ELEMENTS 1455600 247226.26 142.02% 0.1202%

＜9278＞ ブックオフGH 228500 165683.32 102.23% 0.1045%

＜9168＞ ライズ 561900 94350.36 83.9% -0.1443%

＜2462＞ ライク 90600 62144.02 83.5% 0.0211%

＜282A＞ GX半導10 170130 140058.38 81.39% 0.062%

＜5892＞ yutori 83600 103009.4 53.54% 0.052%

＜2972＞ サンケイRE 1334 119036.82 49.02% 0.0007%

＜3168＞ MERF 382700 267027.02 47.72% -0.1326%

＜1434＞ JESCO HD 130300 156674.28 47.24% 0.2133%

＜505A＞ ギークリー 99500 68466.06 45.21% 0.0178%

＜2630＞ MXS米株ヘ 4337 35212.892 44.4% 0.0181%

＜3922＞ PRTIMES 172000 196583.24 41.6% -0.0418%

＜3562＞ No．1 53900 54770.32 40.45% 0.0491%

＜3444＞ 菊池製作 503800 247643.62 39.28% -0.0054%

＜3236＞ プロパスト 453400 91545.74 38.45% -0.0217%

＜8699＞ HSHD 55000 59523.84 31.5% 0.005%

＜3678＞ メディアドゥ 99000 87862.42 30.32% -0.1132%

<369A> エータイ 26200 40224.4 26.97% -0.0227%

<276A> ククレブ 85300 204255.7 18.97% -0.0945%

<6616> トレックスセミ 66400 113069.72 18.34% 0.0775%

<4960> ケミプロ 113100 64653.34 13.61% 0.0397%

<4055> ティアンドエス 173100 225015.22 11.46% 0.0623%

<223A> GXAIビック 71163 74239.328 11.11% 0.0328%

<4422> VALUENEX 1225600 975047.98 10.35% 0.0809%

<278A> テラドローン 742500 3724359.3 9.57% 0.0141%

<4833> Defコンサル 1141500 82533.86 4.79% 0.0461%

<6419> マースGHD 53800 141332 4.35% -0.0192%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》