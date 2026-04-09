*15:41JST ホリイフードサービス---インバウンド団体予約サービスを本格開始

ホリイフードサービス＜3077＞は3月31日、訪日外国人向けグルメプラットフォーム「byFood」を運営するテーブルクロス（本社：東京都渋谷区）が提供するサービスを導入し、インバウンド団体を含む訪日外国人の集客を開始したことを発表した。

この取り組みは、インバウンド団体集客における同社初の取り組みとして、両社が共同で始動するものである。

同社は、サービス導入企業として店舗での受け入れ体制を担い、テーブルクロスは訪日外国人向けの集客・予約プラットフォームを提供する。役割を明確に分担することで、訪日需要を確実に店舗送客へとつなげる体制を構築する。

「byFood」を運営するテーブルクロスはJTB、PR TIMES、ベルトラ、食の未来1号投資事業有限責任組合、kemuri ventures合同会社を引受先とする出資を受けており、観光・メディア・旅行流通分野における事業連携を通じて、訪日外国人向けの集客・送客ネットワークを拡大している。

同社は、このインバウンド集客に強みを持つプラットフォーム基盤を活用し、訪日外国人の来店機会創出を加速させる。《NH》