*10:09JST 出来高変化率ランキング（9時台）～グリーンエナ、エルアイイエイチなどがランクイン

グリーンエナ＜1436＞がランクイン（9時43分時点）。一時大幅高。前日取引終了後

に、26年4月30日を基準日として、1株を3株に分割すると発表している。同時に、26

年4月期の期末配当（＝年間配当）を15円（分割前）とすると発表した。前回予想は

14円、前期は13円だった。株価は上昇して始まったが、このところ株価が高値圏に

あることもあり、買い一巡後は下げに転じた。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [4月9日 9:43 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2090＞ NZAM米7H 153567 109.15 399.69% -0.0035%

＜7725＞ インタアクション 411800 63045.8 282.13% 0.1037%

＜7999＞ MUTOH－HD 19600 52026.6 171.6% 0.0013%

＜8570＞ イオンFS 1363100 520627.52 146.74% -0.0842%

＜1569＞ TPX－1倍 82340 33007.75 128.94% -0.0008%

＜283A＞ GXUSテク配 128968 59359.276 113.97% 0.0093%

＜1726＞ BRHD 108400 17718.46 111.88% 0.0019%

＜5856＞ エルアイイエイチ 15355300 160751.18 105.38% 0.4615%

＜179A＞ GX超米H 558360 48913.486 98.26% -0.0061%

＜7581＞ サイゼリヤ 1003300 2489834 90.04% -0.1157%

＜7944＞ ローランド 137400 253320.3 88.92% 0.0493%

＜6366＞ 千代建 11702900 7261425.06 81.98% 0.0215%

＜6027＞ 弁護士コム 181300 242313.96 76.95% -0.0598%

＜1433＞ ベステラ 126500 70799.68 75.49% -0.019%

＜2918＞ わらべや 306800 396759.2 70.51% -0.0749%

＜1436＞ グリーンエナシ 52900 109502.4 65.96% -0.0344%

＜518A＞ NF日CF50 17522 17557.054 61.62% 0.0041%

＜7242＞ カヤバ 124400 354295.6 52.34% 0.0817%

＜4446＞ Link－UG 332500 138640.82 50.21% 0.1225%

＜2670＞ ABCマート 1034300 1649863.1 45.86% 0.0839%

<1476> iSJリート 107640 201598.891 39.46% -0.0009%

<2515> NF外REIT 21811 29907.808 36.39% 0.0031%

<155A> 情報戦略 37600 25103.46 35.84% -0.0182%

<3192> 白鳩 939400 271237.2 31.89% 0.1044%

<5817> JMACS 227000 251787.26 31.84% 0.0338%

<7130> ヤマエGHD 62400 171478.3 27.53% 0.0049%

<1447> SAAFHD 718300 156836.68 26.65% -0.1882%

<9441> ベルパーク 10100 23404.36 21.76% 0.0264%

<2525> NZAM 225 966 53730.77 17.37% -0.0031%

<6327> 北川精機 345500 503009.5 15.99% 0.0043%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》