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出来高変化率ランキング（9時台）～グリーンエナ、エルアイイエイチなどがランクイン

2026年4月9日 10:09

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記事提供元：フィスコ

*10:09JST 出来高変化率ランキング（9時台）～グリーンエナ、エルアイイエイチなどがランクイン
グリーンエナ＜1436＞がランクイン（9時43分時点）。一時大幅高。前日取引終了後
に、26年4月30日を基準日として、1株を3株に分割すると発表している。同時に、26
年4月期の期末配当（＝年間配当）を15円（分割前）とすると発表した。前回予想は
14円、前期は13円だった。株価は上昇して始まったが、このところ株価が高値圏に
あることもあり、買い一巡後は下げに転じた。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月9日　9:43　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2090＞ NZAM米7H　　 153567 　109.15　 399.69% -0.0035%
＜7725＞ インタアクション　　411800 　63045.8　 282.13% 0.1037%
＜7999＞ MUTOH－HD　　19600 　52026.6　 171.6% 0.0013%
＜8570＞ イオンFS　　　　　1363100 　520627.52　 146.74% -0.0842%
＜1569＞ TPX－1倍　　　　82340 　33007.75　 128.94% -0.0008%
＜283A＞ GXUSテク配　　　128968 　59359.276　 113.97% 0.0093%
＜1726＞ BRHD　　　　　　108400 　17718.46　 111.88% 0.0019%
＜5856＞ エルアイイエイチ　　15355300 　160751.18　 105.38% 0.4615%
＜179A＞ GX超米H　　　　　558360 　48913.486　 98.26% -0.0061%
＜7581＞ サイゼリヤ　　　　　1003300 　2489834　 90.04% -0.1157%
＜7944＞ ローランド　　　　　137400 　253320.3　 88.92% 0.0493%
＜6366＞ 千代建　　　　　　　11702900 　7261425.06　 81.98% 0.0215%
＜6027＞ 弁護士コム　　　　　181300 　242313.96　 76.95% -0.0598%
＜1433＞ ベステラ　　　　　　126500 　70799.68　 75.49% -0.019%
＜2918＞ わらべや　　　　　　306800 　396759.2　 70.51% -0.0749%
＜1436＞ グリーンエナシ　　　52900 　109502.4　 65.96% -0.0344%
＜518A＞ NF日CF50　　　17522 　17557.054　 61.62% 0.0041%
＜7242＞ カヤバ　　　　　　　124400 　354295.6　 52.34% 0.0817%
＜4446＞ Link－UG　　　332500 　138640.82　 50.21% 0.1225%
＜2670＞ ABCマート　　　　1034300 　1649863.1　 45.86% 0.0839%
<1476> iSJリート　　　　107640 　201598.891　 39.46% -0.0009%
<2515> NF外REIT　　　21811 　29907.808　 36.39% 0.0031%
<155A> 情報戦略　　　　　　37600 　25103.46　 35.84% -0.0182%
<3192> 白鳩　　　　　　　　939400 　271237.2　 31.89% 0.1044%
<5817> JMACS　　　　　227000 　251787.26　 31.84% 0.0338%
<7130> ヤマエGHD　　　　62400 　171478.3　 27.53% 0.0049%
<1447> SAAFHD　　　　718300 　156836.68　 26.65% -0.1882%
<9441> ベルパーク　　　　　10100 　23404.36　 21.76% 0.0264%
<2525> NZAM 225　　966 　53730.77　 17.37% -0.0031%
<6327> 北川精機　　　　　　345500 　503009.5　 15.99% 0.0043%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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