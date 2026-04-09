インターアクション、イメージセンサ検査関連製品で22億7800万円の大口受注を獲得

■売上計上は2026年6月から2027年2月予定

インターアクション<7725>(東証プライム)は4月8日、取引先から大口受注を獲得したと発表した。受注製品はイメージセンサ検査関連製品で、受注金額は22億7800万円に上る。売上計上時期は2026年6月から2027年2月を予定している。

同件の売上計上は2027年5月期の第1四半期から第3四半期にかけて見込まれる。なお、2026年5月期通期の連結業績予想への影響はないとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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