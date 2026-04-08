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ミガロホールディングス 顔認証マンション「クレイシアIDZ二子新地」完売
記事提供元：フィスコ
*14:30JST ミガロホールディングス---顔認証マンション「クレイシアIDZ二子新地」完売
ミガロホールディングス＜5535＞は6日、グループ会社のプロパティエージェントが開発したオール顔認証マンション「クレイシアIDZ二子新地」において、投資用分譲住戸の全戸を完売したと発表した。
本物件は、顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を導入したオール顔認証マンションであり、エントランスや宅配ボックス、エレベーター、各住戸のオートロックを顔認証のみで解錠可能とする点が特徴である。
さらに、One Time機能により同居しない家族や知人にも一時的な鍵の貸し出しが可能で、利便性とセキュリティを両立したスマートな居住環境を提供する。両手がふさがった状態でも顔認証のみで入館できるなど、日常生活における快適性向上にも寄与する設計となっている。
物件は神奈川県川崎市高津区に所在し、東急田園都市線・大井町線「二子新地」駅から徒歩5分の立地に位置する。「自由が丘」駅へ9分、「渋谷」駅へ18分と都心へのアクセス性にも優れる。鉄筋コンクリート造地上7階建てで、外観は石状塗装による重厚感あるファザードと木目調素材を用いたエントランスデザインを採用している。《KT》
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