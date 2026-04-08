ヘリオス、培養上清供給で受注1億4400万円、化粧品分野で収益拡大へ

■韓国企業向けにHLSI071供給、2026年7月から出荷開始

ヘリオス<4593>(東証グロース)は4月7日、韓国のJENECELL社と培養上清の供給契約を締結したと発表した。JENECELL社が韓国および世界で展開する化粧品の原材料として、同社の培養上清を供給する。

同契約では、対象製品であるヒト(同種)骨髄由来体性幹細胞培養上清(HLSI071)について、初回発注分として1億4400万円相当を受注した。2026年7月以降に順次出荷を開始し、出荷量や時期についても両社間で継続的な供給を前提に合意している。再生医療分野で培った体性幹細胞培養上清技術を化粧品分野に展開する動きとなる。

売上は納品ごとに計上され、入金は2026年12月期第3四半期以降を予定する。JENECELL社はアルフレッサの韓国子会社で、幹細胞を基盤とした医薬品や化粧品の開発を進める企業である。同契約は同社の事業拡大と安定的な収益基盤の構築に寄与する見通しである。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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