インデックス「資産最大化」vs高配当 「現金創出」　2大戦略ハイブリッド運用の黄金比

2024年の新NISA始動から3年目、2025年度の会計年度を終えて新年度入りした現在、個人投資家の間では「インデックス投資」と「高配当株投資」の2大戦略をめぐる議論が一段と深化している。

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前者は市場平均に連動し、複利効果を最大化して「資産の積み上げ」を狙う。後者は定期的な配当金による「キャッシュフローの創出」を重視する。

2026年春、依然として不透明な国際情勢下では、双方の長所を組み合わせた「ハイブリッド運用」が、投資家の心理的安定とリターンの最適解として再定義されている。

■市場の現状:定着した二極化ニーズと代表銘柄の動向

国内の個人マネーは、世界株指数等に連動する低コスト投資信託と、国内の高配当利回り銘柄へ明確に二分されている。

インデックス投資では「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」が圧倒的なシェアを維持する一方、高配当株投資では、三菱UFJフィナンシャル・グループ（コード:8306）や、法のあり方そのものが抜本的に見直される新局面を迎えた日本電信電話（コード:9432）など、時価総額が大きく還元方針の明確な大型株が選好される傾向が続いている。

特に、三菱商事（コード:8058）に代表される大手商社株は、累進配当に加え、2025年度を通じて改めて示された機動的な自己株買いを組み合わせた「総還元」の姿勢を堅持しており、インカムゲイン重視層からの信頼が厚い。将来の資産膨張を待つだけでなく、個別株を通じて「現在の現金」を手に入れる実利性は、持続的な物価上昇局面における生活防衛手段として定着した。

■背景と分析:出口戦略の心理的障壁とバリュー株への回帰

ハイブリッド運用が求められる最大の背景は、インデックス投資における「出口戦略」の困難さにある。資産最大化において指数連動型は効率的だが、相場急落局面での資産取り崩しは投資家に多大な心理的苦痛を強いる。

これに対し、高配当株は株価下落時も配当金という形でリターンが可視化されるため、狼狽売りを抑制する「精神的緩衝材」となる。

市場環境を俯瞰すると、本格的な利上げ局面へと完全に移行した2024～25年の市場環境を経て、投資家は成長性だけでなく「キャッシュフローの確実性」を重視するようになった。

武田薬品工業（コード:4502）のように、主力製品の特許切れ（パテント・クリフ）等の課題を抱えつつも、研究開発投資と高水準な配当維持の両立を模索するディフェンシブ銘柄を組み入れることは、ポートフォリオ全体のボラティリティを抑制し、運用継続性を高める合理的な選択といえる。

■今後の展望と課題:ライフステージに合わせた「黄金比」の策定

今後の焦点は、個々のライフステージに応じた「黄金比」の動的な策定へ移る。資産形成期にある30代までの層であれば、インデックスと高配当の比率を「7:3」程度とし、複利効果を優先しつつも配当による成功体験を積み重ねるのが現実的だ。

一方、定年退職を見据えた層では「5:5」あるいはそれ以上にインカム比率を高め、資産の取り崩しリスク（シーケンス・オブ・リターン・リスク）を低減させる戦略が主流となろう。

課題は、特定業種への偏重による減配リスクである。JT（コード:2914）のような高還元銘柄は、2月に発表された今期予想でも高い還元意欲を示したが、グローバルな規制リスクを常時注視する必要がある。

投資家は、単なる利回りの高さだけでなく、東証によるPBR改善要請を経て定着した還元方針の実行力や、企業の財務健全性を冷徹に分析し、インデックスによる「成長」と高配当による「安定」を緻密に組み合わせる視点が不可欠である。（記事：今福雅彦・記事一覧を見る）