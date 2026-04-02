新NISAにおける資産形成格差　長期積立の継続性を左右する「規律」の正体

抜本的拡充を遂げた新NISA（少額投資非課税制度）は、日本の家計金融資産を「貯蓄から投資へ」と誘う強力なエンジンとなった。

【こちらも】「NISA貧乏」の深層と家計強靭化への道標 投資新時代の光と影

2024年1月の制度開始から2年余りが経過し、口座開設数は2,600万口座を突破。日本の成人人口の約4分の1が利用するまでに至り、国民の間で投資の裾野は確実に広がっている。

しかしその裏側では、着実に資産を積み上げる層と、志半ばで挫折する層との間で「資産形成格差」が鮮明になりつつある。この格差の正体は、単なる拠出額の差ではない。長期積立投資の本質である複利効果を最大化するための「投資規律」の有無が、将来の命運を分ける決定的な要因だ。

■ネット証券の台頭と「投資の日常化」がもたらす光と影

新NISAの普及において、ネット証券大手が果たした役割は極めて大きい。証券総合口座数は、SBI証券が1,550万口座、楽天証券が1,240万口座を突破（いずれも2025年末時点）するなど、手数料無料化を武器に幅広い層が市場に参入した。

また2025年2月に三菱UFJフィナンシャル・グループ（コード:8306）の完全子会社となり商号変更した三菱UFJ eスマート証券（旧auカブコム証券）など、既存金融大手のデジタル戦略も、UI/UXの向上を通じて投資のハードルを劇的に下げた。

しかし投資が日常化した一方で、市場のボラティリティ（変動性）に対する耐性は個人差が激しい。特定の経済指標の悪化や地政学リスクに伴う一時的な下落局面において、SNS上の悲観論に流され、積立を停止したり、狼狽売り（パニック売り）に走ったりする投資家が散見される。

J-FLEC（金融経済教育推進機構）が2026年3月に公表した「金融リテラシー調査」の結果を俯瞰すると、金融教育の受講経験がある層の正答率は66.7%に達する一方、未受講層は52.6%に留まる。この「知識の差」が、複利の概念やリスク・リターンの関係に対する理解度を分け、相場急変時の「行動の規律」に直結している。

制度という「器」は整ったが、運用を継続するための「規律」を個人が如何に内面化できるかが、喫緊の課題として浮き彫りになった。

■複利効果を阻害する心理的バイアスと「規律」の論理

長期積立投資の数学的優位性は、配当や運用益を再投資することで得られる「複利効果」に集約される。

アインシュタインが「人類最大の発明」と評したこの効果を享受するには、時間の投下が不可欠だ。しかし行動経済学が指摘するように、人間には将来の大きな利益よりも目の前の損失を過大に評価する「損失回避性」が備わっている。

資産形成における「規律」とは、こうした心理的バイアスを排除し、設定した運用方針を機械的に遂行する力を指す。具体的には、「ドル・コスト平均法」の利点を理解し、下落局面こそが平均購入単価を下げる好機であるという論理的思考を維持できるかどうかだ。

野村ホールディングス（コード:8604）などの大手金融機関が投資家教育に注力する背景には、投資家のリテラシー向上が、運用資産の安定的な維持（AUMの向上）に直結するという経営判断がある。規律なき投資は、単なる「投機」に陥りやすく、複利の恩恵を自ら放棄する結果を招く。

■10年後の「二極化」予測と求められる投資家像

今後10年から20年のスパンで見れば、資産形成の成否による二極化はより加速するだろう。市場の調整局面を「ノイズ」として処理し、淡々と規律を守り続けた投資家は、複利のカーブが急上昇するフェーズに入る。

一方で目先の損益に一喜一憂し、投資行動を断続的に繰り返した層は、インフレによる現預金の価値目減りリスクに直面することになる。

制度の恒久化によって、個人投資家にはこれまで以上に「自己責任の規律」が求められている。資産形成格差を縮小させる鍵は、政府や金融機関による継続的な啓発活動だけでなく、投資家自身が市場の不確実性を前提とした「論理的アプローチ」を内面化できるかどうかにかかっている。（記事：今福雅彦・記事一覧を見る）