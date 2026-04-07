アウンコンサルティング、為替差益436万円を営業外収益に計上、海外貸付金の評価替えが寄与

■26年5月期業績予想は未定、合理的算出後に公表へ

アウンコンサルティング<2459>(東証スタンダード)は4月6日、2026年5月期第3四半期連結累計期間において営業外収益を計上したと発表した。対象期間は2025年6月1日から2026年2月28日までである。今回の計上は、為替相場の変動に伴う影響が主因となっている。

営業外収益として計上したのは為替差益436万9千円である。これは主に海外連結子会社への貸付金について、第3四半期末時点の為替相場で評価替えを行ったことにより発生したものだ。あわせて、3月3日付で公表した営業外収益については、計上科目を「その他営業外収益」から「債務勘定整理益」へ変更したが、金額に変更はないとしている。

一方、2026年5月期の連結業績予想については、現時点で合理的な算出が困難として未定とした。今後、業績への影響を慎重に見極めたうえで、合理的な予想の開示が可能となった段階で速やかに公表する方針である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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