*10:27JST 概況からBRICsを知ろう 中国本土市場は弱含み、中東紛争の長期化が引き続き警戒

【ブラジル】ボベスパ指数 休場

3日のブラジル株式市場は休場。

【ロシア】MOEXロシア指数 2760.70 -0.49％

3日のロシア株式市場は弱含み。主要株価指数のMOEXロシア指数は、前日比13.71ポイント安（-0.49％）の2760.70で引けた。日中の取引レンジは、2751.90－2783.05。

原油価格の高止まりは支援材料だが、中東紛争の長期化によって世界経済の不確実性は高まっており、ロシア経済の先行きも不透明であることから、株価指数はさえない動きとなった。

【インド】SENSEX指数 休場

3日のインド株式市場は休場。

【中国】上海総合指数 3880.10 -1.00％

3日の中国本土市場は、主要指標の上海総合指数が前日比39.19ポイント安（-1.00％）の3880.10ポイントと続落。中東紛争の長期化が引き続き警戒されたようだ。4月6日の中国本土市場は休場となるため、まとまった規模の買いは観測されなかったようだ。

業種別では、農林水産株がさえない。新疆賽里木現代農業（600540/SH）が6.6％安、新疆塔里木農業総合開発（600359/SH）が6.1％安、甘粛敦煌種子集団（600354/SH）が5.6％安。建築・建材株も弱含み。華設設計集団（603018/SH）が1.4％安、上海建工集団（600170/SH）が1.5％安など。環境保全株もさえない。福竜馬集団（603686/SH）が2.2％安、天津創業環保集団（600874/SH）が2.5％安、国電投遠達環保（600292/SH）が4.3％安。《AK》