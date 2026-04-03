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東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
*16:02JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか鉱業、電気機器、石油・石炭製品、機械、精密機器なども上昇。一方、医薬品が下落率トップ。そのほかの下落はなし。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 5,665.23 ／ 5.20
2. 鉱業 ／ 1,372.69 ／ 2.25
3. 電気機器 ／ 6,376.54 ／ 1.81
4. 石油・石炭製品 ／ 3,183.02 ／ 1.80
5. 機械 ／ 4,920.63 ／ 1.67
6. 精密機器 ／ 14,032.43 ／ 1.27
7. 卸売業 ／ 6,358.73 ／ 1.26
8. 小売業 ／ 2,305.68 ／ 1.13
9. 化学工業 ／ 2,875.36 ／ 1.05
10. ガラス・土石製品 ／ 2,027.1 ／ 1.04
11. 電力・ガス業 ／ 759.17 ／ 0.84
12. 鉄鋼 ／ 756.61 ／ 0.81
13. ゴム製品 ／ 5,288.08 ／ 0.80
14. 情報・通信業 ／ 6,843.31 ／ 0.75
15. 水産・農林業 ／ 802.67 ／ 0.73
16. 海運業 ／ 2,327.84 ／ 0.70
17. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,969.17 ／ 0.68
18. 証券業 ／ 828.5 ／ 0.67
19. その他金融業 ／ 1,330.15 ／ 0.60
20. サービス業 ／ 2,872.42 ／ 0.49
21. 建設業 ／ 2,880.01 ／ 0.39
22. 金属製品 ／ 1,624.28 ／ 0.39
23. パルプ・紙 ／ 638.12 ／ 0.37
24. 食料品 ／ 2,703.6 ／ 0.34
25. 不動産業 ／ 2,815.58 ／ 0.34
26. 空運業 ／ 226.73 ／ 0.28
27. 銀行業 ／ 583.03 ／ 0.26
28. その他製品 ／ 6,108.69 ／ 0.18
29. 繊維業 ／ 918.71 ／ 0.07
30. 輸送用機器 ／ 4,880.18 ／ 0.04
31. 保険業 ／ 3,548.08 ／ 0.01
32. 陸運業 ／ 2,343.61 ／ 0.01
33. 医薬品 ／ 4,292.83 ／ -1.28《CS》
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