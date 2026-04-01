*08:08JST 米国株式市場は上昇、イラン戦争の早期終結期待

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（31日）

APR1

Ｏ 51200（ドル建て）

Ｈ 53225

Ｌ 50625

Ｃ 53085 大証比+1885（イブニング比+10）

Vol 7528



APR1

Ｏ 51215（円建て）

Ｈ 53215

Ｌ 50635

Ｃ 53075 大証比+1875（イブニング比+0）

Vol 33329

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（31日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル158.72円換算）で、リクルートHD＜6098＞、SMC＜

6273＞、ディスコ＜6146＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 13.92 -0.06 2209 41

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.43 0.14 5103 201

8035 (TOELY) 住友商事 37.38 0.77 5933 153

6758 (SONY.N) TDK 12.93 0.54 2052 86

9432 (NTTYY) KDDI 16.77 -0.25 2662 -61.5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.91 0.05 924 -6.5

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.11 1.02 4620 156

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 12.09 1.09 3838 283

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4.41 4892 187

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.35 0.88 6460 201

8001 (ITOCY) 丸紅 36.92 -324.13 586 -5032

8316 (SMFG.N) みずほFG 7.94 0.31 6301 214

8031 (MITSY) 東京エレク 122.22 5.50 38798 1568

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 1.00 7142 616

4568 (DSNKY) 第一三共 17.92 0.09 2844 78

9433 (KDDIY) 関西電力 8.40 0.30 2666 81.5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.75 0.26 1012 -962.5

8766 (TKOMY) 三井不動産 32.10 1.10 1698 42.5

7267 (HMC.N) スズキ 48.46 1.86 1923 47.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.11 0.20 6066 46

6902 (DNZOY) ファナック 17.28 0.29 5485 183

4519 (CHGCY) 中外製薬 27.52 1.00 8736 125

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.06 0.64 2708 8

8411 (MFG.N) オリックス 29.99 0.83 4760 153

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.03 0.29 19094 409

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.52 0.25 5879 215

7741 (HOCPY) キヤノン 27.79 0.76 4411 54

6503 (MIELY) 三菱電機 64.87 2.21 5148 160

6981 (MRAAY) 日東電工 19.78 0.42 3139 75

7751 (CAJPY) 任天堂 14.29 0.11 9072 297

6273 (SMCAY) SMC 19.53 0.64 61996 2126

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.26 0.14 338 5

6146 (DSCSY) ディスコ 40.70 1.80 64599 3359

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.51 0.27 2144 20.5

8053 (SSUMY) 三菱商事 34.37 -1.01 5455 138

6702 (FJTSY) 富士通 20.58 1.16 3266 94

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.20 16.60 20348 -52

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.31 0.23 3273 6

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.65 1.15 2008 219

8002 (MARUY) 三井物産 775.31 -11.95 6153 194

6723 (RNECY) ルネサス 7.06 0.21 2241 89.5

6954 (FANUY) 京セラ 15.37 0.37 2440 62

8725 (MSADY) 第一生命HD 18.37 0.47 1458 37

8801 (MTSFY) 三菱地所 27.90 1.30 4428 107

6301 (KMTUY) 小松製作所 39.26 1.21 6231 218

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.53 0.21 3025 58.5

6594 (NJDCY) 日本電産 2.90 0.00 1841 -125

6857 (ATEYY) シスメックス 8.69 0.26 1379 10.5

4543 (TRUMY) テルモ 13.47 0.33 2138 30

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.35 -0.14 1484 24

（時価総額上位50位、1ドル158.72円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（31日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.65 2008 219 12.2

4

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 7142 616 9.4

4

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 12.09 3838 283 7.9

6

6762 (TTDKY) アドバンテスト 135.80 21554 1224 6.0

2

6146 (DSCSY) ディスコ 40.70 64599 3359 5.4

8

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（31日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9432 (NTTYY) KDDI 16.77 2662 -61.5 -2.2

6

6594 (NJDCY) 日本電産 2.90 1841 -125 -6.3

6

2801 (KIKOY) キッコーマン 17.50 1389 -46 -3.2

1



「米国株式市場概況」（31日）

ＮＹＤＯＷ

終値：46341.51 前日比：1125.37

始値：45541.76 高値：46383.40 安値：45480.30

年初来高値：50188.14 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：21590.63 前日比：795.99

始値：21064.33 高値：21642.62 安値：21063.38

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6528.52 前日比：184.80

始値：6395.88 高値：6539.05 安値：6395.88

年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.914％ 米10年国債 4.323％

米国株式市場は上昇。ダウ平均は1125.37ドル高の46341.51ドル、ナスダックは795.

99ポイント高の21590.63で取引を終了した。

イラン攻撃が長引かないとのトランプ大統領の見解を受け原油が下げ止まったた

め、寄り付き後、上昇。長期金利の低下も支援し、相場は続伸した。中盤にかけて

未確認ながら「条件が合えば戦争終了の準備がある」とのイラン大統領の発言が現

地メディアで報じられ、期待感に相場は一段高。終盤にかけて上げ幅を拡大し、終

了した。セクター別では、半導体・同製造装置が上昇、エネルギーが下落。

半導体のエヌビディア（NVDA）は同業マーベル・テクノロジー（MRVL）に20億ドル

出資し、シリコンフォトニクステクノロジーで提携していく計画を発表し、上昇。

マーベル・テクノロジー（MRVL）も買われた。製薬会社のイーライ・リリー（LLY）

は睡眠障害治療薬開発企業のセンテッサ・ファーマシューティカルズ買収を発表

し、上昇。画像共有のソーシャルメディア・サービス会社のスナップ（SNAP）は物

言う投資家アイレニック・キャピタル・マネジメントが同社株約2.5%を取得、さら

にバリュエーションを引き上げるため従業員削減策などの修正を要請した書簡を幹

部に送付したことが明かになり、上昇した。

クラウドテクノロジー会社、オラクル（ORCL）はAI（人工知能）展開にともない大

幅人員削減を発表し、上昇。航空会社のユナイテッド・エアラインズ・ホールディ

ングス（UAL）やアメリカン航空（AAL）、クルーズ船運営のカーニバル（CCL）やノ

ルウエージャンクルーズ・ライン・ホールディングス（NCLH）はイラン緊張の緩和

でそれぞれ上昇した。一方、クリーンエネルギー会社、CFインダストリーズ・ホー

ルディングス（CF）は肥料価格下落見通しで、売られた。

スポーツ用品メーカーのナイキ（NKE）は取引終了後に四半期決算を発表。1株当た

り利益や対中の売り上げが予想を上回ったが、北米は予想に一致、不透明感がくす

ぶり時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》