*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2リファインバスG、太平洋興発、AMIなど

銘柄名<コード>30日終値⇒前日比

太陽誘電＜6976＞ 3825 -300

地合い悪化の中でハイテク株の下げ目立つ。

岡三証券グループ＜8609＞ 823 -75

高配当利回り銘柄として権利落ちの影響強まる。

芝浦メカトロニクス＜6590＞ 4260 -295

リスクオフ強まる中で半導体関連にも売り。

三井E＆S＜7003＞ 5813 -345

地合い悪化で人気銘柄に売り圧力強まる。

ソシオネクスト＜6526＞ 1907.5 -129.5

半導体関連株安でリバウンドにも一服感。

アスクル＜2678＞ 1108 -69

大幅営業赤字や前期比減配見通しを発表。

フジクラ＜5803＞ 4505 -100

地合い悪化を映してAI・半導体関連に売りが集まり。

武蔵精密工業＜7220＞ 2753 -197

AI関連の一角として売り圧力強まる。

太平洋興発＜8835＞ 1262 +160

高市首相が石炭火力の稼働率引き上げを表明。

住石HD＜1514＞ 1078 +69

石炭関連株の一角に資金集中も。

ピクセラ＜6731＞ 293 -77

株式併合に伴って売り圧力強まる。

地盤ネットHD＜6072＞ 1007 -152

連日の急伸の反動で戻り売りが優勢に。

ダイドーリミテッド＜3205＞ 759 -89

配当権利落ちで手仕舞い売り優勢。

トライアイズ＜4840＞ 588 -29

岩尾俊兵氏の大株主浮上で直近急伸の反動。

AMI＜3773＞ 1119 +120

発行済株式数の15.96％上限の自社株買い発表。業績予想も修正。

ヘリオス＜4593＞ 387 +9

経産省補助金の交付が決定。

シンカ＜149A＞ 1226 -375

フィックスターズ＜3687＞と業務提携。人気化するが買い続かず。

アミタHD＜2195＞ 505 +80

前週末の活況相場継続。

ファンデリー＜3137＞ 270 +13

東証グロースからスタンダードへ市場区分変更すると発表し前週末人気化。

POPER<5134> 492 -60

75日線が上値を阻む形に。

リファインバスG<7375> 1379 +160

前週末大幅安で押し目買い誘う。

コラボス<3908> 370 -86

前週末上伸したが長い上ひげとなり手仕舞い売りかさむ。

イーディーピー<7794> 1326 +12

ホンダ<7267>と共同研究の意向確認書締結で前週末ストップ高。

30日は売り買い交錯。《CS》