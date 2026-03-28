住石HDストップ高、石炭火力政策観測が主導　豪州炭鉱配当も支援

住石ホールディングス（1514）は27日、ストップ高となる前日比150円高の1,009円（+17.46%）まで買われた 。26日引け後に発表した豪州ワンボ炭鉱からの配当受領に加え、同日に日本経済新聞が報じた「政府による石炭火力発電の稼働制限解除」に関するニュースが強力な支援材料となった 。

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市場の注目は、単発の利益押し上げ要因から事業環境の構造的な変化へと移行している。26日夜間の私設取引システム（PTS）では、当初は「豪州ワンボ炭鉱からの配当金12億1,000万円受領」という好材料が意識されていた。

だが実際の騰勢が加速したのは、政府が石炭火力の制限を解除する方針であるとの報道が伝わったタイミングと重なっている。配当というフローの利益以上に、国内の石炭需要を左右する政策転換が、より強いインパクトを投資家に与えたと分析される。

ロイターによると、「経済産業省は27日、石炭火力の稼働制限を解除し、2026年度に限定して稼働率を引き上げる案を総合エネルギー調査会に提示した」という。

これまで脱炭素の流れから抑制傾向にあった石炭火力発電の活用を、電力供給の安定化を目的として一時的に容認する姿勢に転じた格好だ。この具体的な政策案の提示により、石炭輸入を主力とする同社の収益機会が中期的に拡大するとの期待が市場で一気に高まった。

■国策テーマへの変貌と投資家心理

ストップ高での引けは、単なる思惑買いの域を超え、政策転換が住石HDの収益基盤を強固に支えるとの強気なセンチメントが、市場全体に波及した結果と推察される。今後、調査会での議論が正式に決定事項として集約されるかが、現在の強気姿勢を裏付けるための重要な分岐点となる。

また今回の急騰局面では、積み上がっていた空売り勢の買い戻しを強制的に誘発した可能性が示唆される。業績に寄与する配当材料だけでは反応が限定的だった株価が、具体的な政策ニュースで一気に水準を切り上げたことは、需給の均衡が一時的に崩れたことを意味するからだ。

今回の材料のうち、政府による石炭火力政策の変更は、今後の具体的な実施細目が順次明らかになるため、続報が出やすい材料に分類される。2026年度に向けた詳細な稼働計画などが示されるたびに、市場の関心が持続しやすい。

一方で、ワンボ炭鉱からの配当受領は、今期の計上額が確定した時点で織り込みが完了する性質を持っており、一度限りの事象として出尽くしやすい材料といえる。

今後の株価展望については、まずは今回のストップ高の起点となった経産省案の正式採択が上方向への条件となる。政策が公式に追認されれば、1,000円台を固めてさらなる高値を模索する動きが強まると予想される。

一方で、2026年度限定という時限的な措置への反応が一巡したり、期待された収益寄与が限定的であるとの冷静な見方が広がったりすれば、利益確定売りに押される下方向の展開も想定される。（記事：インベストメディアワークス・記事一覧を見る）