ヒューム管トップG:日本ヒュームに資産形成株候補を覚える

日本ヒューム（5262、東証プライム）に初めて関心を持ったのは、2018年夏場の株価動向だった。900円水準から1060円まで急伸。その後2カ月弱で、「行って来い」となった。「防災関連」銘柄とはやされて急伸。が、大台替わりで株価急落。株式投資の「属性」を垣間見た気がした。

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久方ぶりに昨今の動向を覗いてみた。本稿作成中の時価は1300円台終盤。300円余り上値に居所を移していた。収益動向、こんな具合。

2021年3月期「13.1％減収、4.5％営業減益」-「3.1％減収、16.2％減益」-「8.1％増収、14.7％減益」-「5.8％増収、11.8％増益」-前期は「9.9％増収、46.3％増益」。この間、25円配が38円配に上乗せされている。そして今期計画は「7.9％増収（400億円）、13.7％増益（23億円）、44円配」。

決算資料を読み解くと「コロナ禍で経済活動の停滞、とりわけ公共投資の低迷が響いた。民間・公共投資が揃って立ち直り傾向を強めている」と言った具合だ。

前記の18年3月期の売上高は26億円増/営業利益は7億円増/売上高営業利益率4.3％水準。今期予想は5.8％水準。言葉は適切でないだろうが、地味な推移。

ヒューム管は、コンクリートで出来た管。農業用水を運ぶ、我々が使用した後の水処置などに使われる。日本ヒュームはヒューム管最大手（シェア24％.）。創立1925年（大正14年）。斯界トップの座を維持し続けてきたが、アナリスト達の見方は「ヒューム管の歴史は、素材開発・技術開発の歴史。日本ヒュームはトップ企業として、絶えず先行投資と取り組んでこざるを得なかった」と、営業増益率の「地味」を説明する。

例えば、イーコン。日本ヒューム・東京都下水道サービスと共同開発。特許取得済み。「産業廃棄物活用」「CO2排出量80％削減」「普通コンクリート比耐酸性10倍」「耐塩害性5倍」等の特徴を有す。

今後についてもアナリスト達は「少子化や若者の建設業離れは避けがたい流れ。あらかじめ工場で作られた製品の需要が高まろう。デジタル化などソフト面への対応が不可欠。トップを走り続けるために日本ヒュームはそうした分野での投資家が必須となる」とする。

本稿作成中の株価は1200円台入り水準、予想税引き後配当利回り1.6％。インフラ関連企業として、存在感は強い。過去9年余りの修正済み株価パフォーマンス推移は3.4倍。中長期投資の対象と捉えられるが、さて・・・（記事：千葉明・記事一覧を見る）