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3/26の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:42JST 3/26
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（53749.62、+1497.34）
・NYダウは上昇（46429.49、+305.43）
・ナスダック総合指数は上昇（21929.83、+167.94）
・SOX指数は上昇（7967.74、+95.04）
・シカゴ日経225先物は上昇（53640、+160）
・為替相場は円安・ドル高（159.40-50）
・米長期金利は低下
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・米原油先物相場は下落（90.32、-2.03）
・対外・対内証券投資（先週）
・2月企業向けサービス価格指数
・基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日本銀行）
・2月ユーロ圏マネーサプライ
・3月ブラジルFGV建設コスト
・ブラジル中央銀行金融政策報告書
・3月ブラジル拡大消費者物価指数（IPCA-15）
・米国新規失業保険申請件数（先週）
・南アフリカ準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・メキシコ中央銀行が政策金利発表
・先進7カ国（G7）外相会合（27日まで）
・世界貿易機関（WTO）閣僚会議（29日まで）
・欧州連合（EU）外相理事会（29日まで）
・米国ジェファーソン連邦連邦制度理事会（FRB）副議長が講演《YY》
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