*08:42JST 3/26

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（53749.62、+1497.34）

・NYダウは上昇（46429.49、+305.43）

・ナスダック総合指数は上昇（21929.83、+167.94）

・SOX指数は上昇（7967.74、+95.04）

・シカゴ日経225先物は上昇（53640、+160）

・為替相場は円安・ドル高（159.40-50）

・米長期金利は低下

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・米原油先物相場は下落（90.32、-2.03）

・対外・対内証券投資（先週）

・2月企業向けサービス価格指数

・基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日本銀行）

・2月ユーロ圏マネーサプライ

・3月ブラジルFGV建設コスト

・ブラジル中央銀行金融政策報告書

・3月ブラジル拡大消費者物価指数（IPCA-15）

・米国新規失業保険申請件数（先週）

・南アフリカ準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・メキシコ中央銀行が政策金利発表

・先進7カ国（G7）外相会合（27日まで）

・世界貿易機関（WTO）閣僚会議（29日まで）

・欧州連合（EU）外相理事会（29日まで）

・米国ジェファーソン連邦連邦制度理事会（FRB）副議長が講演《YY》