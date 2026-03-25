ソフトマックス、生成AIで医療現場の業務効率化へ実証実験開始

■紹介状生成やカルテ要約など3領域で有効性と安全性を検証

ソフトマックス<3671>(東証グロース)は3月24日、医療法人脳神経外科日本橋病院の協力のもと、「Oracle Cloud Infrastructure(OCI)Generative AI」を活用した実証実験の開始を発表した。医療現場の負担軽減と業務効率化を図り、医師・看護師が患者と向き合う時間の最大化を目指す取り組みである。

背景には、医療従事者の長時間労働や「医師の働き方改革」への対応がある。同社は大規模言語モデル(LLM)を医療ワークフローに統合し、記録業務などの事務作業を自動化する。実証では、紹介状の自動生成、診療録の要約によるショートサマリ生成、診療時音声のテキスト化とカルテ作成補助の3項目を中心に、有効性と安全性を検証する。

また、機密性の高い個人情報を扱うため、OCIのセキュアな基盤を採用し、データの非学習や専用環境での処理を徹底する。生成結果は必ず医師などが最終確認する「Human-in-the-Loop」を導入し、3省2ガイドラインにも準拠する。今後は結果を踏まえ、2026年度内の本格サービス提供を目指す。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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