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今日の注目スケジュール：英消費者物価指数、独IFO企業景況感指数、米経常収支など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：英消費者物価指数、独IFO企業景況感指数、米経常収支など
＜国内＞
08:50 日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(1月22・23日分)
10:10 国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、物価連動債)(日本銀行)
14:00 景気一致指数(1月) 116.8
14:00 景気先行CI指数(1月) 112.4
14:00 日本船主協会会長が会見
15:00 工作機械受注(2月) 24.2％
ベーシックが東証グロースに新規上場(公開価格:870円)
ジェイファーマが東証グロースに新規上場(公開価格:880円)
＜海外＞
09:30 豪・消費者物価指数(2月) 3.8％
16:00 英・消費者物価指数(2月) 3.0％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.42％
18:00 独・IFO企業景況感指数(3月) 88.6
20:00 ブ・FGV消費者信頼感(3月) 86.1
21:30 米・輸入物価指数(2月) 0.2％
21:30 米・経常収支(10-12月) -2264億ドル
欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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