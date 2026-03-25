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今日の注目スケジュール：英消費者物価指数、独IFO企業景況感指数、米経常収支など

2026年3月25日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：英消費者物価指数、独IFO企業景況感指数、米経常収支など
＜国内＞
08:50　日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(1月22・23日分)
10:10　国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、物価連動債)(日本銀行)
14:00　景気一致指数(1月)　　116.8
14:00　景気先行CI指数(1月)　　112.4
14:00　日本船主協会会長が会見
15:00　工作機械受注(2月)　　24.2％


ベーシックが東証グロースに新規上場(公開価格:870円)

ジェイファーマが東証グロースに新規上場(公開価格:880円)


＜海外＞
09:30　豪・消費者物価指数(2月)　　3.8％
16:00　英・消費者物価指数(2月)　　3.0％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.42％
18:00　独・IFO企業景況感指数(3月)　　88.6
20:00　ブ・FGV消費者信頼感(3月)　　86.1
21:30　米・輸入物価指数(2月)　　0.2％
21:30　米・経常収支(10-12月)　　-2264億ドル


欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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