カメイ、株主優待制度を新設、100株以上対象にQUOカードやカタログギフト進呈

■優待導入で中長期保有を促進、最大1万円相当の特産品ギフト提供

カメイ<8037>(東証プライム)は3月23日、株主優待制度の導入を発表した。株主への感謝とともに投資魅力を高め、中長期保有の促進を狙う。2026年3月31日を初回基準日とし、100株以上保有の株主を対象に優待を開始する。初回に限り保有期間の条件は設けない。

対象は毎年3月31日時点で株主名簿に記載された100株以上を1年以上継続保有する株主とする。継続保有の判定は9月30日および3月31日の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上、かつ100株以上の保有が記録されていることが条件となる。初回はこの条件を適用せず、幅広い株主に優待を提供する。

優待内容は保有株式数に応じて設定される。100株以上300株未満は500円分のQUOカード、300株以上500株未満は3000円相当のカタログギフトまたは3000円分のQUOカード、500株以上1000株未満は5000円相当、1000株以上は1万円相当のカタログギフトまたは同額のQUOカードを進呈する。カタログは宮城県特産品や寄付などから選択可能とする。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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