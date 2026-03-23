非効率な会議で年3990億ドルの損失?「決まらない」背景にある心理と構造

今回のニュースのポイント

・社会心理学でいう「責任の拡散」: 多人数が集まる集団の中では「自分が決めなくても誰かがやるだろう」という意識が働き、個人の責任感が薄れやすい。これが会議において「発言の弱まり」や「結論の先送り」を誘発する一因となっている。

・合意形成プロセスの目的化: 多くの日本企業に見られる「稟議(Ringi)」や根回しの文化は、実行段階のスムーズさという利点がある一方、承認ルートが長くなるほど決定までのスピードを犠牲にする構造を内包している。

・生産性への甚大な影響: Harvard Business Reviewなどが紹介する海外調査によれば、組織の労働時間の平均で約15%が会議に費やされ、そのうちの3〜4割が非生産的だと評価されている。米国のサービス企業による推計では、非効率な会議による損失は年間約3990億ドルに達するとされる。

「1時間話し合ったが、結局次回の宿題が増えただけだった」。そんな経験を持つビジネスパーソンは少なくありません。米国の調査会社Doodleなどが公表した統計では、企業が会議に使う時間のうち、生産的と評価されるのは全体の約1割(11%前後)にとどまるという結果も報告されています。

なぜ、これほど多くの「決まらない会議」が繰り返されるのでしょうか。その背景には、心理的な要因と組織構造の問題が複雑に絡み合っています。

まず心理面では、社会心理学で「責任の拡散」と呼ばれる現象が挙げられます。これは、集団の中にいると「自分が決めなくても誰かがやるだろう」と感じ、個人の主体性が弱まる傾向を指します。さらに、集団で決める場ほど、波風を立てないよう反対意見を控えてしまう「集団浅慮(グループシンク)」と呼ばれる状態に陥りやすく、結果として「リスクを避けるための現状維持」や「結論の先送り」が正当化されやすくなります。

組織構造の面では、多くの日本企業に見られる「稟議(Ringi)」や根回しの文化が影響しています。関係者全員の合意を丁寧に取り付けるプロセスは、決定後の実行をスムーズにするメリットがある反面、承認者が増えるほど決定までのスピードは著しく低下します。本来は「決めるための手段」であったはずの合意形成プロセスそのものが目的化してしまい、意思決定の遅れがプロジェクト全体の遅延を招くケースも散見されます。

こうした「結論の出ない会議」が組織に与えるダメージは深刻です。会議予約サービスを提供する米国の調査会社が2019年に公表した推計では、不要または非効率な会議による生産性の損失は、米国だけで年間約3990億ドルに達するとされています。また、複数の企業向け調査では、社員の4割前後が「会議のせいで本来の仕事をする時間が足りない」と感じていると報告されており、不明確な結論がモチベーションの低下や集中力の分散を招くという悪循環も指摘されています。

意思決定のスピードを高めるために、実務現場ではいくつかの工夫が提案されています。第一に、その会議が「決定」を目的にしているのか、単なる「共有」なのかを事前に明示すること。第二に、決裁権を持つ最少人数で「決める会議」を設計し、それ以外はチャットや文書による非同期コミュニケーションで処理すること。最後に、結論とその責任者、期限をその場で言語化し、曖昧さを排除するといった基本を徹底することです。

日本型の合意形成には、組織の一体感を高めるという独自の強みもあります。大切なのは、スピードを優先すべきテーマと、時間をかけて合意すべきテーマを明確に切り分けることです。どれだけ早く、かつ納得感のある結論を出せるか。この二つの使い分けが、現場の生産性を左右します。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

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