学究社、株主優待をデジタルギフトに変更、選択制導入で利便性向上

■QUOカード廃止しデジタル優待へ、1000円分を多様な交換先で提供

学究社<9769>(東証プライム)は3月19日、株主優待制度の一部変更を発表した。従来のQUOカードを廃止し、複数の交換先から選択可能なデジタルギフトへ切り替える。株主の利便性向上と投資魅力の向上を目的とし、中長期保有の促進を図る狙いである。

変更内容は、2026年3月末の基準日から適用される。100株以上を1年以上継続保有する株主に対し、従来のQUOカード1000円分に代えて、同額のデジタルギフトを贈呈する。交換先はAmazonギフトカード、PayPayマネーライト、dポイント、楽天ポイントギフト、Apple Gift Card、ビットコインなど多岐にわたり、選択肢の拡充が特徴である。

優待の受取方法は、対象株主へ郵送される案内に従い、WEB上で希望の品目を選択する形式とする。贈呈時期は毎年6月下旬で、配当関係書類に案内を同封する。手続き完了後は即時利用が可能となる予定で、利便性の高い優待制度への刷新となる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

