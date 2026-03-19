*08:36JST 前場に注目すべき3つのポイント～日米首脳会談への思惑も積極的な売買は手控えられる～

19日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。



■日米首脳会談への思惑も積極的な売買は手控えられる

■TOA、26/3上方修正 経常利益 50億円←47億円

■大和ハウス＜1925＞住宅複層壁の水分測定、検査機を開発

■日米首脳会談への思惑も積極的な売買は手控えられる

19日の日本株市場は売り先行で始まり、下値の堅さを見極めながらの不安定な相場展開になりそうだ。18日の米国市場はNYダウが768ドル安、ナスダックは327ポイント安だった。イランは石油関連施設等が攻撃を受けたことを明らかにし、報復を警告したことで原油価格が上昇したほか、2月の卸売物価指数（PPI）が予想以上に加速したため、インフレ懸念から利下げ期待が後退したことが嫌気された。



米連邦準備理事会（FRB）は米連邦公開市場委員会（FOMC）で市場の予想通り政策金利据え置きを決定、パウエルFRB議長が会見でインフレに進展が見られない限り「利下げはない」との発言で売りが強まった。シカゴ日経225先物（6月限）清算値は大阪比1445円安の53465円。円相場は1ドル＝159円80銭台で推移している。



シカゴ先物にサヤ寄せする形から、ギャップダウンで始まることになりそうだ。日経225先物（6月限）はナイトセッションで一時53140円まで売られる場面もみられており、日経平均株価は前日の急伸部分を帳消しにしてくることになりそうだ。75日線（53214円）が支持線として機能するかを見極めることになるが、中東情勢を巡る警戒感のほか、3連休前で押し目狙いの買いを入れにくくさせそうだ。



短期的な売買が中心になると考えられ、売り仕掛けの商いについては買い戻しに向かわせそうだが、週を跨ぐポジションは取りにくく、日米首脳会談への思惑から政策に関連するテーマ株への物色も手控えさせるだろう。連休中の中東情勢も警戒されやすいなかでは、リスク回避的に外部環境の影響を受けにくい、中小型株の一角などに絞られそうだ。そのほか、原油価格の上昇を手掛かりに、資源株や海運株、防衛関連株などには資金が向かう場面はあるだろう。

■TOA、26/3上方修正 経常利益 50億円←47億円

TOA＜6809＞は2026年3月期業績予想の修正を発表。経常利益を47億円から50億円に上方修正した。売上高については、日本セグメントにおいて国内での販売が堅調に推移し前回発表予想を上回り、海外セグメントにおいても当初想定為替レートが円安に推移したこともあり、前回発表予想を上回る見込み。経常利益については、為替差益や受取配当金の増加などにより予想を上回る見込みとなった。

■前場の注目材料

・日経平均株価は上昇（55239.40、+1539.01）

・米原油先物相場は上昇（96.32、+0.11）

・為替相場は円安・ドル高（159.80-90）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・大和ハウス＜1925＞住宅複層壁の水分測定、検査機を開発

・日本製鉄＜5401＞9000億円調達完了、USスチール買収資金に

・四国電力＜9507＞太陽光・蓄電池リース、低圧契約者向け、来月から

・いちよし証券＜8624＞ファンドラップ預かり資産を4年で3倍に

・兼松＜8020＞兼松ウェルネス、医療情報配信、米社の日本事業買収

・京都FG＜5844＞京都銀行、起業支援拠点を中心街に開設、ワンストップで迅速

・ミツバ＜7280＞インド開発拠点30年100人体制、現地調達需要取り込む

・千代化建＜6366＞トヨタ自動車と、本社工場に大規模水電解プラント、共同開発

・日進工具＜6157＞工具4社、欧市場深耕、独見本市に共同出展

・堀場製作所＜6856＞豪に新会社、水質分析・計測機器を拡販

・ブルーイノベーション＜5597＞ドローン点検の収益改善、営業戦略見直し

・不二越＜6474＞中村成利氏、米・印でロボ・工具拡販

・日本信号＜6741＞アルゼンチンで受注、自動列車停止装置

・沖縄セルラー電話＜9436＞携帯5社で、災害時に相互乗り入れ、来月開始、通信代替拡充

・SCREENHD＜7735＞SCREEN系、基板リペア参入、余剰銅箔を高速除去

・スミダコーポレーション＜6817＞CEO・堀寛二氏、風力など産業分野深耕

・日東電工＜6988＞社長・高崎秀雄氏、電気剥離テープ好調

・サッポロHD＜2501＞ゴールドスターと麦とホップ、ビールに転換



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・日本銀行金融政策決定会合2日目（決定会合の終了予定時刻は未定）

・08：50 1月コア機械受注（予想：前月比－10.0％、12月：＋19.1％）

＜海外＞

・06：45 NZ・10-12月期国内総生産（GDP）（予想：前年比＋1.7％）

・09：30 豪・2月失業率（予想：4.1％、1月：4.1％）《YY》