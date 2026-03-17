公示地価とは?　土地市場の「公式な物差し」が映す都市と地方

今回のニュースのポイント

・年に一度の土地価格「定点観測」: 公示地価は、国土交通省の土地鑑定委員会が毎年1月1日時点の全国約2万6000地点前後(標準地)を評価・公表する指標です。日本の地価動向を確認する代表的な公的指標として機能します。

・不動産取引・税評価を支える「地価の基準」: 一般の土地取引の指標となるだけでなく、国税庁の「路線価」の基準にもなるなど、多くの地価指標のベースとなる役割を担っています。

・鮮明化する「都市と地方の二極化」: 都市部の再開発やインバウンド需要による上昇の一方で、人口減少が進む地域では、横ばい・下落が続く地点も多いと指摘されています。最新データでこの「明暗」がどこまで広がるかが注目されます。

日本の土地市場を映し出す「公式な物差し」である公示地価(正式名称:地価公示)が、例年3月に公表されます。これは国土交通省の土地鑑定委員会が、毎年1月1日時点の土地価格をまとめて3月に公表する定点観測指標です。「日本の土地がこの1年でどの方向に動いたのか」を評価する年に一度の重要な発表であり、住宅・商業・観光・インフラなど、社会・経済の幅広いテーマに波及する材料となります。

公示地価の仕組みは、全国約2万6000地点前後の「標準地」について、建物がない更地としての1平方メートルあたりの価格を不動産鑑定士が算定するものです。これは通常の取引条件を想定した「時価」であり、一般の不動産取引や金融機関の担保評価、税制上の参考値として幅広く活用されています。さらに、国税庁の路線価(相続税・贈与税の評価)は公示地価のおおむね80%水準、固定資産税評価は約70%水準を目安に決定されるため、公示地価は、路線価や固定資産税評価など多くの地価指標の基準となる役割を担っています。

不動産市場の動向を振り返ると、前回発表された2025年公示地価では全国平均が4年連続で上昇し、住宅地・商業地・工業地のすべてで伸びが継続しました。特に三大都市圏、とくに東京圏の商業地などでは、再開発プロジェクトやインバウンド需要、堅調なオフィス需要に支えられ、前年比で8%前後の高い伸びを示す地点も見られました。一方で、人口減少が進む地方圏においては、駅前などの利便性が高い地域を除いて下落や横ばいが続く地域も多く、都市部と地方の「地価の二極化」が浮き彫りとなっています。

最新の地価動向は、住宅価格やオフィス賃料、企業の立地戦略に直結するだけでなく、家計の住宅負担や都市格差の拡大といった社会課題にも影響を与えます。2025年時点の全国平均の伸び率は2.7%と、バブル崩壊後で最大の伸びを記録しましたが、本日公表される2026年公示地価において、都市部の需要と地方の人口減少地域との明暗がどこまで鮮明になるのか。日本経済の現在地を測るうえでも、その詳細な内訳に注目が集まっています。 ※本記事は当初(2026年3月17日午前6:55掲載)、公示地価の公表時期について「きょう公表」と記載していましたが、表現を修正しました。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

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